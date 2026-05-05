Actualités
Bastien Dechepy a arbitré Nantes - Lille
Bastien Dechepy a arbitré Nantes – Lille (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Première cette saison pour Bastien Dechepy lors de Toulouse - OL

  • par Gwendal Chabas

    • Il n'a jamais arbitré l'OL cette saison. Bastien Dechepy sera au sifflet du match face à Toulouse dimanche soir (21 heures). Rendez-vous pour la 33e journée de Ligue 1.

    Une nouveauté à cet instant de la saison, cela peut surprendre, mais c'est ainsi. Une touche d'inconnue habillera le duel entre Toulouse et l'OL dimanche dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1 (21 heures). Pour cette affiche, nous retrouverons aux commandes un certain Bastien Dechepy. L'officiel de 40 ans n'a pas encore dirigé de rencontre de l'Olympique lyonnais lors de l'exercice 2025-2026.

    Au sifflet d'OL - Le Havre en mars 2025

    La dernière fois que les Rhodaniens ont croisé sa route, ce qui est arrivé à dix reprises dans sa carrière, c'était en mars 2025. Il s'agissait d'un match contre Le Havre gagné à l'arraché 4-2. Une partie au cours de laquelle il avait sifflé deux penaltys, un pour chaque formation. Celui accordé aux Havrais était d'ailleurs assez litigieux.

    Plus d'un an après, pour ses retrouvailles avec l'OL, monsieur Dechepy sera épaulé par Brice Parinet-le-Tellier et Julien Haulbert, ses assistants. À la vidéo, opéreront Cyril Gringore et Christian Guillard. Le quatrième arbitre se nomme Florent Batta. Il se chargera des changements et d'annoncer le temps additionnel.

    à lire également
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL : pourquoi Malick Fofana n'est pas entré contre Rennes

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL : pourquoi Malick Fofana n'est pas entré contre Rennes 11:00
    Bastien Dechepy a arbitré Nantes - Lille
    Première cette saison pour Bastien Dechepy lors de Toulouse - OL 10:10
    L'arbitre Audrey Gerbel va diriger la rencontre de l'OL féminin face au Havre.
    Première Ligue : Audrey Gerbel au sifflet d'OL Lyonnes - Montpellier 08:45
    Afonso Moreira (OL) obtient un penalty contre Rennes, Al Tamari et Brice Samba
    Face à Rennes, a-t-on vu le "meilleur" OL de la saison ? 08:40
    Pavel Sulc lors d'OL - Lille
    Ligue 1 : le menu de l'OL et de ses concurrents sur les dernières journées 08:00
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    OL Académie : les résultats du week-end 07:30
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Rennes
    Un OL euphorique écarte Rennes, les Lyonnais un peu plus près des étoiles 04/05/26
    Endrick lors d'OL - Lens
    OL - Lens : le Parc OL se dirige vers un guichets fermés 04/05/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Fathallah (OL Lyonnes) ne disputera finalement pas l'Euro U17 04/05/26
    Afonso Moreira buteur lors de PSG - OL
    Mercato : l'OL va récompenser Moreira 04/05/26
    Ada Hegerberg après son but contre le Barça
    Ligue des champions : Barça - OL Lyonnes en finale, quatrième du nom 04/05/26
    La joie des joueurs de l'OL contre Rennes
    OL : quel scénario pour valider la Ligue des champions dès Toulouse ? 04/05/26
    Estéban Lepaul, attaquant de Rennes
    OL - Rennes (4-2) : Esteban Lepaul fait perdurer la tradition des anciens 04/05/26
    Ligue des champions : presque six ans d’absence pour l’OL 04/05/26
    Baptiste Monveneur, milieu passé par l'OL Académie
    OL - Médias : Baptiste Monveneur invité de TKYDG ce lundi 04/05/26
    Franck Haise, entraîneur de Rennes
    Haise (Rennes) beau joueur après la victoire de l'OL 04/05/26
    Les joueurs de l'OL félicitent Roman Yaremchuk après son but contre Auxerre
    Ligue 1 : l'OL est désormais assuré d'être européen 04/05/26
    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    Mata après OL - Rennes (4-2) : "On n'a jamais douté de nous" 04/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut