Première cette saison pour Bastien Dechepy lors de Toulouse - OL

Il n'a jamais arbitré l'OL cette saison. Bastien Dechepy sera au sifflet du match face à Toulouse dimanche soir (21 heures). Rendez-vous pour la 33e journée de Ligue 1.

Une nouveauté à cet instant de la saison, cela peut surprendre, mais c'est ainsi. Une touche d'inconnue habillera le duel entre Toulouse et l'OL dimanche dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1 (21 heures). Pour cette affiche, nous retrouverons aux commandes un certain Bastien Dechepy. L'officiel de 40 ans n'a pas encore dirigé de rencontre de l'Olympique lyonnais lors de l'exercice 2025-2026.

Au sifflet d'OL - Le Havre en mars 2025

La dernière fois que les Rhodaniens ont croisé sa route, ce qui est arrivé à dix reprises dans sa carrière, c'était en mars 2025. Il s'agissait d'un match contre Le Havre gagné à l'arraché 4-2. Une partie au cours de laquelle il avait sifflé deux penaltys, un pour chaque formation. Celui accordé aux Havrais était d'ailleurs assez litigieux.

Plus d'un an après, pour ses retrouvailles avec l'OL, monsieur Dechepy sera épaulé par Brice Parinet-le-Tellier et Julien Haulbert, ses assistants. À la vidéo, opéreront Cyril Gringore et Christian Guillard. Le quatrième arbitre se nomme Florent Batta. Il se chargera des changements et d'annoncer le temps additionnel.