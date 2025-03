Attendu au tournant ce dimanche contre Le Havre, l'OL n'est pas passé loin de la correctionnelle. Menés 2-1 jusqu'à la 78e minute, les Lyonnais ont inversé la tendance grâce à leurs remplaçants (4-2).

On attendait de l’OL qu’il revienne à quatre points de la deuxième place et deux du podium ce dimanche. Après les résultats ratés de Nice et Lille, l’occasion était trop belle pour ne pas la saisir. Après les quatre victoires de suite et la venue d’une formation du Havre qui lutte pour son maintien, tous les voyants étaient au vert pour que l’objectif dominical soit rempli. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu à Décines devant les 39 991 spectateurs.

Trois jours après la brillante qualification en Coupe d’Europe, l’OL a dû s’employer pour venir à bout du piège havrais (4-2). Paulo Fonseca n’avait pas manqué de souligner l’importance de cette rencontre et de ne pas croire le résultat déjà acquis avant même d’avoir joué la rencontre. L’entraîneur portugais avait vu juste avec une partie tactique, sans véritable rythme et dans laquelle les décisions arbitrales ont cristallisé les tensions.

Des décisions arbitrales litigieuses

Présent en tribune de presse avec les analystes vidéo, Fonseca a tenté de se contenir même si ce fut difficile par moments. D’abord en explosant de joie sur le penalty transformé par Alexandre Lacazette à la 22e minute. Puis pour des évènements bien moins heureux en faveur de la formation lyonnais. Juste après la demi-heure de jeu, Bastien Dechepy a sifflé un penalty pour le HAC plus que litigieux pour une poussette de Nuamah sur Kechta. Même les différents ralentis de la VAR n’ont pas forcément aidé à se faire une véritable idée de l’action. Cependant, Le Havre ne s’est pas fait prier pour égaliser avec une panenka d’Abdoulaye Touré (1-1, 31e).

Cette action litigieuse en a entraîné une autre, qui le fut bien moins, mais dont Paulo Fonseca a forcément contesté la décision de son perchoir décinois. Pour un bout de pied, Ernest Nuamah n’a pas pu se rattraper de son penalty concédé et valider la belle offrande de Thiago Almada. En faisant une pointure de moins, le Ghanéen aurait certainement remis l’OL devant. Finalement, à force de jouer sur un faux rythme, les Lyonnais se sont fait endormir et sont rentrés menés à la pause. Sur une double erreur de Tolisso et Matic, le HAC a œuvré sur une récupération haute et Casimir s’en est allé éliminer Lucas Perri (1-2, 45+1e).

Les Lyonnais n'ont pas mis assez de vitesse

Malgré la présence de Fonseca en tribune et l’absence de communication avec son banc, le staff lyonnais a vite remplacé Matic pour Tessmann. Seulement, la pression rhodanienne dans ce qui a ressemblé à une attaque - défense a mis du temps à faire sauter le verrou normand. Nicolas Tagliafico a bien trouvé le poteau en déviant une frappe d’Almada (57e), Nuamah vu sa tête finir dans le petit filet (62e), le bloc compact du Havre a longtemps tenu. Et le manque de précision lyonnais a fini de faire le reste. Sur un jeu à trois avec Almada et Cherki, Lacazette a trop forcé sa frappe, ratant ainsi l’occasion qui se présentait à lui (64e). Dix minutes plus tard, le capitaine de l'OL avait fait ce qu'il fallait sur une remise parfaite de Maitland-Niles, mais Gorgelin a fait l'arrêt qu'il fallait (75e) avant de gagner un face-à-face une minute plus tard.

Avec ces ratés, la tension a forcément été plus palpable au Parc OL. Et puis, les compteurs ont été remis à zéro grâce à deux entrants. Parfaitement lancé par Mikautadze pour son premier ballon, Fofana a effacé le portier normand pour égaliser à la 78e. Et l'après-midi a basculé dans la folie avec un scénario qui n'était pas sans rappeler ceux de la saison passée. Après une passe pour son premier ballon, Mikautadze envoyé un missile pour le 3-2 (82e). Double passeur et buteur jeudi, le Géorgien a vécu une semaine parfaite, en jouant les grands seigneurs pour offrir sur un plateau le premier lyonnais à Thiago Almada (4-2, 90+5e). Tout en souffrance, l'OL a assuré son objectif du jour et c'est là l'essentiel.