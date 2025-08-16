Actualités
Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
Lily Yohannes lors de l’amical OL Lyonnes – Servette FC (crédit : David Hernandez)

L'OL Lyonnes se frotte à Nuremberg pour un deuxième amical

  • par David Hernandez

    • Après une large victoire samedi dernier contre le Servette FC (5-0), l'OL Lyonnes dispute son deuxième amical de l'été. À 11h, les joueuses de Jonatan Giraldez accueillent Nuremberg pour une rencontre à huis clos.

    Les supporters des Fenottes attendent avant tout la venue du London City Lionesses jeudi prochain (19h) à Décines pour le "Kangico" amical, mais l'OL Lyonnes a un match de préparation avant. Ce sera ce samedi à 11h du côté du GOLTC. Seulement, comme face au Servette FC, il y a une semaine, cette rencontre se jouera sans supporters et même sans présence médiatique pour un huis clos total voulu aussi bien par le club lyonnais que par le Nuremberg FC, adversaire du jour. Après la manita (5-0) infligée samedi dernier, l'OL Lyonnes se frotte à un club promu en Bundesliga et donc largement à la portée des joueuses de Jonatan Giraldez.

    Un deuxième amical avant de monter le curseur

    Comme face au Servette FC, l'entraineur espagnol va s'appuyer sur un effectif assez large pour continuer à donner du temps de jeu à toutes. Néanmoins, ce second test va très certainement permettre à Damaris Egurrola mais aussi Ada Hegerberg et Ingrid Engen de cumuler un peu de minutes après avoir repris l'entraînement depuis une bonne dizaine de jours. En revanche, il va falloir patienter un peu pour voir les internationales françaises et Jule Brand sur le terrain. En reprenant l'entraînement seulement lundiGiraldez et son staff ne vont pas vouloir prendre de risques. D'autant plus que deux amicaux se sont greffés au stage en Allemagne, à dix jours de la reprise de la Première Ligue. 

    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
