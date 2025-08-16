La sérénité de l'OL à l'épreuve de la compétition

Plus d’un mois après le maintien en Ligue 1, l’OL retrouve le championnat ce samedi à Lens. Après les frasques du début de l’été, la formation lyonnaise arrive avec une sérénité presque déconcertante.

Place aux choses sérieuses. Ce samedi, l’OL lance sa 37e saison consécutive en Ligue 1. Il y a encore un mois, le club était pourtant en mort cérébrale et la question n’était pas de se demander si un maintien dans l’élite était faisable, mais s’il y aurait bien Ligue 2 ou pire encore. Finalement, le miracle a bien eu lieu derrière le travail colossal de Michele Kang et de ses équipes. Le 9 juillet semble déjà tellement loin qu’on en serait presque soulagé. Jeudi, il a bien été question du départ de John Textor, de ces jours d’attente et de crainte après l’annonce de la DNCG, mais finalement, tout a vite basculé vers la préparation estivale et Lens. Presque étonnamment au sein du club qui s’attendait à des questions un peu plus embêtantes pour Corentin Tolisso et Paulo Fonseca.

Un collectif moins talentueux, mais plus travailleur

Mais, comme pour l’ensemble de l’environnement lyonnais, il y a comme une volonté de voir ces moments de l’enfer mis de côté et enfin remettre le sportif au sein du projet. C’est en tout cas la mission confiée à Matthieu Louis-Jean et ses équipes dans cet été de restriction. Non pas sur les mouvements, mais bien sur le train de vie à retrouver. À l’heure de rentrer sur la pelouse de Bollaert ce samedi à 17h, il restera encore des noms bien connus de la saison passée.

Seulement, les départs d’Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Lucas Perri ou encore Nemanja Matic ont clairement enlevé du talent pur à cet OL. Paulo Fonseca se refuse à dire que son groupe est plus faible, mais les évènements estivaux auraient finalement donné un supplément d’âme entre joueurs expérimentés et nouvelles trouvailles issues du recrutement ou de l’Académie. "C'est une équipe différente. Je pense que nous avons, cette année, un groupe plus préparé pour travailler ensemble, pour travailler pour l’équipe."

Un projet taillé pour Fonseca ?

S’il attend encore quelques renforts, notamment offensivement, le Portugais a le sourire et semble retrouver ce qui avait fait sa force à Lille. Gérer un groupe aux attentes moindres avec des paris sportifs et imposer peut-être plus facilement sa patte. "C’est un nouveau projet, je pense que le principal objectif est de construire une façon de jouer qui permette d'arriver à tous les matchs avec l'ambition de gagner. C'est le principal. Créer une façon de jouer, une identité qui permette d'avoir ambition." Sur les six matchs de préparation, l’OL a augmenté le curseur au point de réussir à mettre en place une philosophie propre qui s’est presque retrouvée à chaque match.

Une volonté de repartir court, de presser haut et de multiplier les courses entre les lignes. Tout n’est pas parfait et heureusement, mais il y a bien longtemps que la formation rhodanienne n’avait pas démarré un championnat avec autant de certitudes. "J'ai connu des pré-saisons à l'Olympique lyonnais où on ne gagnait pas forcément les matchs amicaux. C'était beaucoup plus compliqué de commencer le championnat avec beaucoup moins de confiance, confiait Tolisso jeudi. Aujourd'hui, je pense qu'on a quand même assez de confiance. On a fait de belles choses dans les matchs amicaux, même contre le Bayern, qui est une très grosse équipe." De nature positive, Paulo Fonseca a contaminé ses joueurs, qui voient clairement des bons points sur la préparation estivale. Et ils ne sont pas les seuls.

Un organigramme mieux défini

Malgré la crise d’austérité, les supporters semblent avoir plus que jamais confiance en ce groupe qui vit bien. Après les larmes de tristesse, les sourires règnent en maître à Décines où tout semble plus simple depuis que John Textor est loin de tout. Car, c’est aussi là le succès de cet été. Avoir réussi à remettre en place un organigramme clair. Michele Kang ne sera pas plus présente que son voisin de Floride, mais elle a pour elle de déléguer sans mettre son nez dans le sportif. Cette tâche revient à Michael Gerlinger, directeur général depuis fin juin, mais surtout Matthieu Louis-Jean. S’il n’aime pas forcément la lumière, ses prises de parole durant l’été concernant le mercato ont comblé un vide bien trop présent la saison passée.

Le travail du recrutement ne pourra être jugé que sur la durée, mais il y a de nouveau de la sérénité à l’OL et cela a des répercussions sur le terrain. "Avec le fait que la nouvelle direction soit arrivée, que ça soit un peu plus cadré, un peu plus calme, un peu plus organisé, moins fou, on va dire, ça nous fait du bien. Et après, sur le terrain, on peut retranscrire ce que le coach nous demande." Seule la vérité du terrain et de la compétition servira de révélateur à l’OL après cet été finalement positif. Dans le foot, tout va très vite dans un sens comme dans l’autre.

La période estivale l’a démontré avec cette mort annoncée qui s’est transformée en une résurrection inattendue grâce au sportif. À Lens, les Lyonnais voudront valider toutes ces promesses en prenant le meilleur sur Pierre Sage et les Sang et Or.