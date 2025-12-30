Entre l'OL et Monaco, il n'existe plus d'entre-deux

Dans leur histoire, l'OL et Monaco se sont affrontés à 132 reprises. On notera qu'il n'y a pas eu de match nul entre les deux équipes depuis 2015.

Voilà un match fort intéressant pour une reprise. Certes, Monaco et l'OL ne seront pas au complet pour la rencontre de samedi en Ligue 1 (17 heures). Néanmoins, entre deux formations qui visent une qualification européenne, ces trois points seront cruciaux, peu importe le 11 choisi dans les deux camps. Avant cette 17e journée, ce sont les partenaires de Nicolas Tagliafico qui devancent ceux de Paul Pogba de quatre longueurs.

Dernier match nul en octobre 2015

De combien sera l'écart le 3 janvier prochain à 19 heures ? Si l'on en croit l'historique de la décennie écoulée, de un ou sept points. En effet, depuis le 16 octobre 2015, il n'y a pas eu de match nul entre Lyonnais et Monégasques. À l'époque, Rafael avait répondu à Mario Pašalić (1-1). Plus de dix ans donc, et vingt confrontations, qui ont tourné plus souvent en faveur des Rhodaniens.

Ces derniers ont remporté douze affiches, pour huit revers. Il n'y a donc pas vraiment d'entre-deux récemment entre les deux équipes. Sur les 132 duels les ayant opposés, seuls 26 n'ont pas eu de vainqueur. Soit 19,7%. En revanche, le bilan est encore largement à l'avantage du club de la Principauté, qui a remporté 58 parties, contre 48 pour les septuples champions de France (2002-2008).