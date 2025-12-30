Tyler Morton dithyrambique envers l'OL et Lyon

Après cinq mois à l'OL, Tyler Morton s'y sent visiblement comme un poisson dans l'eau. Il apprécie grandement la vie à Lyon, où il découvre une toute nouvelle culture.

Cela ne fait qu'une demi-saison, mais Tyler Morton a réussi ses premiers pas avec l'OL. Après seulement quelques matchs, il est devenu incontournable dans l'entrejeu. Aujourd'hui, il dénombre 21 apparitions avec les Rhodaniens, tandis qu'il a disputé "seulement" 14 rencontres avec Liverpool, sa formation de cœur.

Le natif de Wallasey, dans la banlieue de Liverpool, s'est a priori bien intégré à son nouvel environnement. "Je suis aux anges. J'adore. C'est un endroit magnifique pour vivre et jouer au football, a-t-il confié au Daily Mail. Je prends vraiment plaisir à rejouer. La saison dernière a été incroyable, mais frustrante, évidemment (il a remporté le titre de Premier League, mais sans beaucoup jouer). Cette année, c'est incroyable d'évoluer devant les supporters, surtout les nôtres, qui sont tellement passionnés."

"C'est une ville magnifique, je la recommande à tout le monde"

Recrue la plus chère de l'Olympique lyonnais l'été passé, le milieu de terrain ne regrette visiblement pas son exil. "C'est un club immense, chargé d'histoire. Je ne pouvais pas refuser une telle opportunité. Un endroit chaleureux et accueillant où ma famille se sentira chez elle. Le style de jeu de cet entraîneur (Paulo Fonseca) me correspond parfaitement, a-t-il ajouté. Il répondait à de nombreux critères. Quitter mes proches et tout ce que je connais le mieux a été une décision importante, mais je suis prêt."

Au-delà de l'OL, l'Anglais aime la vie à Lyon. "C'est très traditionnel ici. L'autre jour, je marchais et j'ai vu un cours de danse en pleine rue. C'était du jamais vu dans le Merseyside ! Les gens vivent pleinement le moment présent. Ils sont peu sur leur téléphone, ils profitent de l'instant. Ma copine et moi essayons d'en profiter aussi, de sortir le plus souvent possible, expliquait Tyler Morton. C'est une ville magnifique, je la recommande à tout le monde."