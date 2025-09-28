OL - Discipline : Tyler Morton entame une longue période de sursis

Suspendu pour un match, auquel s'ajoute une rencontre avec sursis, Tyler Morton devra être vigilant pour ne pas le voir tomber. Selon le règlement, il sera surveillé pendant dix rencontres.

Sur le coup, voir Tyler Morton écoper de "seulement" un match ferme de suspension après son exclusion directe à Rennes (3-1) était une bonne chose. Cela permet au milieu de terrain d'être présent à Lille, où son apport sera sans doute précieux. Mais derrière cette punition, se cache un sursis qui pourrait être un problème pour plus tard.

Dix rencontres sans carton

En effet, le règlement de la Ligue est assez clair. "Les sanctions à l’encontre des joueurs et acteurs présents sur le banc de touche [...] entraînant un ou plusieurs matchs de suspension avec sursis sont réputées non avenues si, après leur prononcé, ceux-ci ne sont pas exclus, n’ont reçu aucun avertissement pendant une période incluant dix rencontres de compétition officielle".

Au cours de ce tunnel de dix parties, l'Anglais devra donc se tenir à carreau, et ne prendre aucun carton jaune. Ce qui, au vu de son poste et de son abattage dans l'entrejeu, peut être délicat. Sa moyenne pour l'instant est de 1,8 faute par apparition.

Suspendu un match s'il est averti

S'il est réprimandé par l'arbitre, il sera automatiquement privé, non pas de la journée suivante, mais de celle d'après. Car la punition est "exécutoire à partir du mardi qui suit le prononcé de la décision." Qui a lieu le mercredi soir, après la réunion de la commission de discipline.

Pour l'heure, il est le seul élément rhodanien avec une épée de Damoclès sur la tête. Les autres footballeurs avertis - Abner (2), Mata, Tolisso, Merah, Šulc, Karabec - ont encore de la marge pour atteindre les cinq "biscottes".