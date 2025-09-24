Morton juge son rouge lors de Rennes - OL

Suspendu un match suite à son carton rouge lors de Rennes - OL il y a dix jours, Tyler Morton va faire son retour contre Utrecht. Le milieu anglais estime qu'il doit encore s'adapter à la Ligue 1, pour ne pas refaire pareille erreur.

Un "tacle à l'anglaise". C'est de cette manière que Tyler Morton a décrit son expulsion lors de Rennes - OL. Un geste de loin incompréhensible tant il n'y avait pas matière à le faire et qui a plombé les chances rhodaniennes lors de son déplacement en Bretagne. Suspendu pour un match suite à ce tacle non-maîtrisé mais pas forcément dangereux, le milieu lyonnais a eu le temps de réfléchir et a vu ses coéquipiers faire le travail sans lui face à Angers. Une première pierre dans l'acclimatation réussie de Morton entre Rhône et Saône. Dix jours après ce geste, l'Anglais est revenu dans les colonnes du Progrès sur cet apprentissage qu'il poursuit à Décines. "Je n’ai pas envie d’avoir de problèmes (il réfléchit…) Exclusion ou non, c’est difficile à dire, mais j’aurai dû être plus intelligent dans mon tacle. Je vais m’améliorer et je m’excuse de mon geste auprès des supporters et de mes partenaires. Je dois m’habituer à ce championnat, comprendre les arbitres et savoir ce qu’on peut faire et ne pas faire. J’ai fait, comme on dit, un tacle très anglais."

En Premier League, cela n'aurait certainement valu qu'un carton jaune, d'où l'étonnement de Morton au moment de voir Mr Buquet brandir le rouge. L'épisode est passé et à 22 ans, le milieu reste un jeune joueur qui découvre le haut niveau. Après avoir purgé son match de suspension, Tyler Morton sera de retour jeudi contre Utrecht et surtout dimanche à Lille.