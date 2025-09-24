Actualités
Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
Tyler Morton exclu lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Morton juge son rouge lors de Rennes - OL

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Suspendu un match suite à son carton rouge lors de Rennes - OL il y a dix jours, Tyler Morton va faire son retour contre Utrecht. Le milieu anglais estime qu'il doit encore s'adapter à la Ligue 1, pour ne pas refaire pareille erreur.

    Un "tacle à l'anglaise". C'est de cette manière que Tyler Morton a décrit son expulsion lors de Rennes - OL. Un geste de loin incompréhensible tant il n'y avait pas matière à le faire et qui a plombé les chances rhodaniennes lors de son déplacement en Bretagne. Suspendu pour un match suite à ce tacle non-maîtrisé mais pas forcément dangereux, le milieu lyonnais a eu le temps de réfléchir et a vu ses coéquipiers faire le travail sans lui face à Angers. Une première pierre dans l'acclimatation réussie de Morton entre Rhône et Saône. Dix jours après ce geste, l'Anglais est revenu dans les colonnes du Progrès sur cet apprentissage qu'il poursuit à Décines. "Je n’ai pas envie d’avoir de problèmes (il réfléchit…) Exclusion ou non, c’est difficile à dire, mais j’aurai dû être plus intelligent dans mon tacle. Je vais m’améliorer et je m’excuse de mon geste auprès des supporters et de mes partenaires. Je dois m’habituer à ce championnat, comprendre les arbitres et savoir ce qu’on peut faire et ne pas faire. J’ai fait, comme on dit, un tacle très anglais."

    En Premier League, cela n'aurait certainement valu qu'un carton jaune, d'où l'étonnement de Morton au moment de voir Mr Buquet brandir le rouge. L'épisode est passé et à 22 ans, le milieu reste un jeune joueur qui découvre le haut niveau. Après avoir purgé son match de suspension, Tyler Morton sera de retour jeudi contre Utrecht et surtout dimanche à Lille.

    3 commentaires
    1. Darn
      Darn - mer 24 Sep 25 à 10 h 20

      Excellente réaction. Morton je t'aime.

    2. Bioman
      Bioman - mer 24 Sep 25 à 10 h 27

      En même temps, ce genre de tacle stupide doit aussi être sanctionné en Angleterre, mais surement pas par un rouge !

      Si il continue de performer et que c'est son seul rouge de la saison, nous n'aurons pas grand chose à lui reprocher, ni même de reparler de cet incident...

    3. Juni38
      Juni38 - mer 24 Sep 25 à 10 h 49

      Bon , tu recommenceras pas , Tyler .
      Les arbitres en France sont comme ça , tu peux te faire démolir comme Merah , Tolisso ou Fofana , par des tacles assassins , mais il n'y a pas rouge .
      Par contre pour ce genre de faute bénigne et juste stupide , l'arbitre voit rouge , c'est ainsi .

      Faudra pas la refaire et te contenir car le coach n'était pas content , il a dit que tu avais abandonné l'équipe ( un tacle bien sévère de la part de Fonseca , toujours aussi mauvais dans sa com , c'est ce que je n'aime pas en lui ) .

