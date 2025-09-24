À la veille de faire son entrée en lice en Ligue Europa, l’OL s’est entraîné une dernière fois à Décines ce mercredi matin. Tous les joueurs étaient présents, y compris ceux qui n’iront pas à Utrecht.

C’est un rituel qui s’est imposé depuis l’arrivée de Paulo Fonseca. Quand Pierre Sage gardait l’habitude de découvrir le stade et le terrain de l’adversaire avant un entraînement de veille de match, son successeur a acté le fait de s’entraîner à Décines avant de mettre les voiles vers la destination attendue. Pour cette nouvelle campagne européenne, le Portugais n’a donc pas changé son processus de préparation et c’est donc au GOLTC que les joueurs de l’OL ont effectué leur dernière séance avant de prendre la direction d’Utrecht.

Les absents de jeudi avec le groupe ce mercredi matin

Le départ aura lieu en milieu d’après-midi avant que l’entraîneur lyonnais et Ruben Kluivert ne se présentent à la presse durant la soirée (19h30). Sous la grisaille et le crachat décinois, c’est un groupe au complet qui a répété ses gammes avant cette première en Ligue Europa. Purgeant son match de suspension contre Angers, Tyler Morton effectuera son retour en Ligue Europa. Même les absents de jeudi soir avaient pris place dans les exercices concoctés par le staff. Suspendu, Corentin Tolisso était de la partie, tout comme Rachid Ghezzal, revenu trop tard à l’OL pour être inscrit sur les listes.