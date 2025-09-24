Actualités
Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
Les joueurs de l’OL à l’entraînement avant Angers (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

OL : une dernière séance matinale à Décines avant de se rendre à Utrecht

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • À la veille de faire son entrée en lice en Ligue Europa, l’OL s’est entraîné une dernière fois à Décines ce mercredi matin. Tous les joueurs étaient présents, y compris ceux qui n’iront pas à Utrecht.

    C’est un rituel qui s’est imposé depuis l’arrivée de Paulo Fonseca. Quand Pierre Sage gardait l’habitude de découvrir le stade et le terrain de l’adversaire avant un entraînement de veille de match, son successeur a acté le fait de s’entraîner à Décines avant de mettre les voiles vers la destination attendue. Pour cette nouvelle campagne européenne, le Portugais n’a donc pas changé son processus de préparation et c’est donc au GOLTC que les joueurs de l’OL ont effectué leur dernière séance avant de prendre la direction d’Utrecht.

    Les absents de jeudi avec le groupe ce mercredi matin

    Le départ aura lieu en milieu d’après-midi avant que l’entraîneur lyonnais et Ruben Kluivert ne se présentent à la presse durant la soirée (19h30). Sous la grisaille et le crachat décinois, c’est un groupe au complet qui a répété ses gammes avant cette première en Ligue Europa. Purgeant son match de suspension contre Angers, Tyler Morton effectuera son retour en Ligue Europa. Même les absents de jeudi soir avaient pris place dans les exercices concoctés par le staff. Suspendu, Corentin Tolisso était de la partie, tout comme Rachid Ghezzal, revenu trop tard à l’OL pour être inscrit sur les listes.

    à lire également
    Ruben Kluivert lors de Hambourg - OL
    Utrecht - OL : retrouvailles particulières pour Kluivert
    1 commentaire
    1. Avatar
      Gonedamien38 - mer 24 Sep 25 à 11 h 12

      Bonjour a tous

      Amn a besoin de souffler, ghezzal pas qualifié

      Grief
      barisic, mata, niakhate, taglia
      Morton, tessmann
      Karabec, sulc, moreira
      Molebe

      Barisic aura mata a ses côtés pour le couvrir et le conseiller. Amn peut le remplacer si vraiment ca se passe mal, sinon il peut remplacer taglia en fin de match, car avec la blessure d'abner ce dernier va devoir enchaîner
      tu gardes ta charnière centrale
      Bien sur avec l'absence de coco sulc en 10 à son poste
      Je laisse tessmann titu lmportant au milieu mais le sort pour de carvalho
      Moreira pour faire souffler fofana et si besoin il rentre en super sub pour faire la différence
      A voir si satriano peut enchaîner sinon molebe
      merah pour sulc

      Bon ben pour Lille c'est simple

      Greif
      Amn, mata, niakhate, taglia
      Morton, tessmann
      Karabec, tolisso, fofana
      Satriano

      En espérant des victoires et que ça tourne en notre faveur

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Ruben Kluivert lors de Hambourg - OL
    Utrecht - OL : retrouvailles particulières pour Kluivert 11:50
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    OL : une dernière séance matinale à Décines avant de se rendre à Utrecht 11:00
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Morton juge son rouge lors de Rennes - OL 10:15
    Supporters de l'OL
    OL : les supporters autorisés à Lille, mais encadrés 09:30
    Les joueurs de l'OL à Rennes
    OL : en Ligue Europa, un subtil dosage à trouver 08:45
    Michele Kang et Jean-Michel Aulas lors d'un match de l'OL
    OL : Aulas salue le sauvetage de Kang 08:00
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    Mercato : l’OL Lyonnes prête Swierot à Nantes 07:30
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : des changements pour la trêve internationale en septembre 2026 23/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    TKYDG du 31 mars
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 22 septembre en podcast  23/09/25
    Paulo Fonseca
    Ligue Europa : le programme de l'OL avant d'affronter Utrecht 23/09/25
    Alexandre Lacazette lors d'OL - Ajax
    L'OL et son histoire singulière avec les clubs néerlandais 23/09/25
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Ligue 1 : le point sur les avertissements des joueurs de l’OL 23/09/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : Lens - OL Lyonnes aura lieu le vendredi 3 octobre 23/09/25
    Peut-il y avoir un partenariat entre l'OL et le Mâcon 71 ? Les Mâconnais lancent un appel 23/09/25
    Melchie Dumornay joueuse de l'OL
    Ballon d'Or - OL Lyonnes : des places d'honneur pour Dumornay et Heaps 23/09/25
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    Ballon d'Or : John Textor de retour en France... pour Botafogo 23/09/25
    Horațiu Feșnic, arbitre roumain
    Ligue Europa : des arbitres roumains pour Utrecht - OL 23/09/25
    Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d'OM - OL
    Ligue 1 : l'OL est à nouveau l'unique meilleure défense 23/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut