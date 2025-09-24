À la veille de faire son entrée en lice en Ligue Europa, l’OL s’est entraîné une dernière fois à Décines ce mercredi matin. Tous les joueurs étaient présents, y compris ceux qui n’iront pas à Utrecht.
C’est un rituel qui s’est imposé depuis l’arrivée de Paulo Fonseca. Quand Pierre Sage gardait l’habitude de découvrir le stade et le terrain de l’adversaire avant un entraînement de veille de match, son successeur a acté le fait de s’entraîner à Décines avant de mettre les voiles vers la destination attendue. Pour cette nouvelle campagne européenne, le Portugais n’a donc pas changé son processus de préparation et c’est donc au GOLTC que les joueurs de l’OL ont effectué leur dernière séance avant de prendre la direction d’Utrecht.
Les absents de jeudi avec le groupe ce mercredi matin
Le départ aura lieu en milieu d’après-midi avant que l’entraîneur lyonnais et Ruben Kluivert ne se présentent à la presse durant la soirée (19h30). Sous la grisaille et le crachat décinois, c’est un groupe au complet qui a répété ses gammes avant cette première en Ligue Europa. Purgeant son match de suspension contre Angers, Tyler Morton effectuera son retour en Ligue Europa. Même les absents de jeudi soir avaient pris place dans les exercices concoctés par le staff. Suspendu, Corentin Tolisso était de la partie, tout comme Rachid Ghezzal, revenu trop tard à l’OL pour être inscrit sur les listes.
Bonjour a tous
Amn a besoin de souffler, ghezzal pas qualifié
Grief
barisic, mata, niakhate, taglia
Morton, tessmann
Karabec, sulc, moreira
Molebe
Barisic aura mata a ses côtés pour le couvrir et le conseiller. Amn peut le remplacer si vraiment ca se passe mal, sinon il peut remplacer taglia en fin de match, car avec la blessure d'abner ce dernier va devoir enchaîner
tu gardes ta charnière centrale
Bien sur avec l'absence de coco sulc en 10 à son poste
Je laisse tessmann titu lmportant au milieu mais le sort pour de carvalho
Moreira pour faire souffler fofana et si besoin il rentre en super sub pour faire la différence
A voir si satriano peut enchaîner sinon molebe
merah pour sulc
Bon ben pour Lille c'est simple
Greif
Amn, mata, niakhate, taglia
Morton, tessmann
Karabec, tolisso, fofana
Satriano
En espérant des victoires et que ça tourne en notre faveur