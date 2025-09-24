Utrecht - OL : retrouvailles particulières pour Kluivert

Débarqué à l’OL durant l’été, Ruben Kluivert prend son mal en patience. Il aura peut-être l’opportunité de jouer jeudi en Ligue Europa contre Utrecht, un club forcément spécial pour le défenseur.

Depuis le début de la saison, il doit se contenter de miettes. L’OL ayant la meilleure défense de Ligue 1 sur les cinq premiers matchs, Ruben Kluivert voit logiquement Paulo Fonseca ne pas toucher à son arrière-garde, si ce n’est en cas de pépins comme face à Angers. Avec trois entrées en jeu, mais seulement dix minutes de jeu au cumulé, le Néerlandais prend son mal en patience, même si son entrée à Rennes ne lui a pas fait marquer de points. Quoi qu’il en soit, le défenseur de 24 ans continue de garder le sourire, certainement conscient de la chance de pouvoir évoluer dans un club comme l’OL. Jeudi soir, il connaitra sa première convocation en Coupe d’Europe et cela ne se passera pas dans n’importe quel stade.

Seize matchs avec le club néerlandais

S’il pourrait profiter d’un turnover de Fonseca pour faire souffler Mata ou Niakhaté, Ruben Kluivert pourrait connaitre ses premières minutes européennes dans le stade qui l’a révélé chez les professionnels. S’il a commencé sa formation à l’Ajax, le fils de Patrick Kluivert a poursuivi son apprentissage au FC Utrecht avant de faire ses premiers pas en professionnels. C’était le 11 mai 2022 face à l’AZ Alkmaar. Quinze autres matchs suivront avant de mettre les voiles vers le FC Dordrecht puis Casa Pia au Portugal l’an passé. Jeudi soir, l’histoire pourrait être belle pour Ruben Kluivert avec l’OL.