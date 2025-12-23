Avec Endrick, l’OL lance sa liste de Noël pour le mercato

En trouvant un accord avec le Real Madrid pour la venue d’Endrick, l’OL a rapidement validé sa piste prioritaire pour l’hiver. Néanmoins, le club lyonnais ne compte pas s’arrêter aussi facilement.

D'un côté, il y a ceux qui doutaient de l’information, arrivée trop tôt sur la table. De l'autre, ceux qui trépignaient déjà d’impatience alors que la première partie de saison n’était même pas encore finie. Finalement, tout le monde va rejoindre le train de l’excitation dans les prochains jours. L’OL va s’offrir le premier gros coup de l’hiver en Ligue 1. À la recherche d’un attaquant de pointe, après avoir manqué l’ouverture en fin de mercato estival, le club lyonnais va pouvoir profiter d’Endrick pour les six prochains mois.

L’accord trouvé avec le Real Madrid permet ainsi de vite se délester d’une priorité pour pouvoir se concentrer sur le reste. Car, malgré le bon bilan de la première partie de saison, l’OL se sait sur un fil. Il ne pourra pas continuer ainsi sur les six prochains mois. "Nous avons des difficultés parce que nous n'avons pas beaucoup de joueurs et donc, pas beaucoup de possibilités", a estimé Paulo Fonseca au moment de faire le bilan du premier semestre.

Des ambitions hivernales revues à la hausse grâce à la DNCG

Les limites de l’effectif lyonnais sont devenues un marronnier depuis la mi-août et la reprise du championnat à Lens. La situation économique a poussé à se séparer de nombreux joueurs et à colmater les brèches tant bien que mal. Seulement, l’absence de remplaçant à Georges Mikautadze, parti à Villarreal, ou la blessure de Malick Fofana ont très vite montré les limites de ce groupe. Il n’y a qu’à voir la moyenne de points entre la première période (15 points en sept matchs) et la seconde (12 points en neuf matchs) pour comprendre que l’OL ne peut pas faire de miracles avec des joueurs à bout de souffle.

Matthieu Louis-Jean et la direction sportive n’ont pas été plus aveugles que les supporters. Ils ont vite ciblé un attaquant et un défenseur, pour combler les absences de la CAN, comme priorités de l’hiver. C’était avant la décision de la DNCG d’alléger les sanctions avec un simple encadrement de la masse salariale. De quoi rendre l’OL un peu plus libre et ambitieux à compter pendant un mois ? Peut-être bien.

Des montages pour se renforcer à moindre coût ?

Sous le signe de l’humour, Paulo Fonseca avait déjà établi les contours de cette nouvelle ambition avant le match contre le FC Saint-Cyr Collonges. Tel un enfant qui se montre gourmand au moment d’écrire sa liste au Père Noël, l’entraîneur portugais n’avait pas lésiné sur les demandes. "Un attaquant. Peut-être un ailier. Peut-être un milieu. Peut-être un défenseur central. On va voir les possibilités…" Beaucoup d'incertitudes donc. Seulement, le discours d'une vraie volonté lyonnaise de combler un maximum les trous, à l’image de la piste Himad Abdelli.

Avec l’encadrement de la masse salariale, il y aura forcément des ventes cet hiver. Tanner Tessmann, qui pourrait se retrouver relégué suite à ce mercato, représente une belle valeur marchande. Mais à six mois d’un Mondial à la maison, l’Américain va-t-il prendre ce risque de partir ? Là encore, la direction va devoir jongler avec les desiderata des uns et des autres. Mais le processus monté avec le Real Madrid et une indemnité de transfert plus qu’un prêt avec une prise en charge du salarial montrent que l’OL a de la suite dans les idées. Une obligation pour continuer à bien figurer en Ligue 1 et en Ligue Europa. Deux compétitions qui donnent de l’espoir à l’environnement lyonnais.