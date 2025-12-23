Mercato : l’OL va lancer son marché hivernal avec Endrick

À la recherche d’un attaquant de pointe, l’OL n’a pas mis longtemps à cibler le profil idoine. En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick va rejoindre la capitale des Gaules, après un accord trouvé entre les deux clubs.

C’est Noël avant l’heure pour Paulo Fonseca et l’OL. Au lendemain d’une qualification poussive en 16es de finale de la Coupe de France, le club lyonnais a réussi à boucler ce qui était une priorité absolue pour le mercato hivernal. D'après L'Équipe, l’OL et le Real Madrid ont réussi à trouver un accord pour la venue d’Endrick dans la capitale des Gaules. Après une semaine de négociations, l’accord tiendrait sur la base d’un prêt d’une indemnité d’un million d’euros afin de couvrir le salaire de l’attaquant brésilien sur les six prochains mois.

Des débuts à Lille le 11 janvier ?

Ne disposant pas d’une option d’achat, l’OL s’offre donc un "one-shot" d'un semestre avec Endrick, qui va avoir une belle pression dès son arrivée. Face à la crise de confiance de Martin Satriano et à l’absence de solution de secours, Matthieu Louis-Jean et la direction sportive lyonnaise avaient ciblé un renfort offensif très rapidement. Le choix avait vite tourné autour du cas de l’attaquant du Real Madrid, en manque de temps de jeu en Espagne. Endrick n’a pas été trop difficile à convaincre, conscient qu’une place de titulaire lui tendait les bras en Ligue 1. Attendu pour la reprise le 29 décembre, le Brésilien devra malgré tout patienter pour faire ses débuts avec l’OL. Cela ne devrait être que pour le 16e de Coupe de France contre Lille le 11 janvier prochain.