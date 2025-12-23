Actualités
Endrick (Real Madrid)
Endrick (Real Madrid) @AFP

Mercato : l’OL va lancer son marché hivernal avec Endrick

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • À la recherche d’un attaquant de pointe, l’OL n’a pas mis longtemps à cibler le profil idoine. En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick va rejoindre la capitale des Gaules, après un accord trouvé entre les deux clubs.

    C’est Noël avant l’heure pour Paulo Fonseca et l’OL. Au lendemain d’une qualification poussive en 16es de finale de la Coupe de France, le club lyonnais a réussi à boucler ce qui était une priorité absolue pour le mercato hivernal. D'après L'Équipe, l’OL et le Real Madrid ont réussi à trouver un accord pour la venue d’Endrick dans la capitale des Gaules. Après une semaine de négociations, l’accord tiendrait sur la base d’un prêt d’une indemnité d’un million d’euros afin de couvrir le salaire de l’attaquant brésilien sur les six prochains mois.

    Des débuts à Lille le 11 janvier ?

    Ne disposant pas d’une option d’achat, l’OL s’offre donc un "one-shot" d'un semestre avec Endrick, qui va avoir une belle pression dès son arrivée. Face à la crise de confiance de Martin Satriano et à l’absence de solution de secours, Matthieu Louis-Jean et la direction sportive lyonnaise avaient ciblé un renfort offensif très rapidement. Le choix avait vite tourné autour du cas de l’attaquant du Real Madrid, en manque de temps de jeu en Espagne. Endrick n’a pas été trop difficile à convaincre, conscient qu’une place de titulaire lui tendait les bras en Ligue 1. Attendu pour la reprise le 29 décembre, le Brésilien devra malgré tout patienter pour faire ses débuts avec l’OL. Cela ne devrait être que pour le 16e de Coupe de France contre Lille le 11 janvier prochain.

    à lire également
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Avec Endrick, l’OL lance sa liste de Noël pour le mercato
    3 commentaires
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - mar 23 Déc 25 à 7 h 44

      Bravo! On va enfin avoir un avant centre capable de concrétiser les actions. J’ai hâte de le voir jouer! Magnifique cadeau de Noël pour tous les supporters et pour la ligue1.

      Signaler
    2. Bioman
      Bioman - mar 23 Déc 25 à 8 h 25

      Il y a de sacrés espoirs sur ce joueur, beaucoup en font un futur crack mondial...En 2022/2023 il a mis 11 buts en championnat brésilien...Ce qui reste, à ce jour, son meilleur total en 1560 minutes jouées.

      La saison dernière, il a surtout brillé en Coupe du Roi, 5 buts en 6 matchs, et joué une poignée de minutes en liga, cette saison son fait d'arme a été un rouge pris, sur le banc !

      Satriano est tellement en difficulté à l'OL que n'importe qui en 9 ferait surement mieux, mais franchement, je n'ai pas forcément d'attente avec Endrick qui commence juste a avoir l'étiquette de joueur étoile filante...Mais bon si il fait une moitié de saison digne d'un Mariano, le club sera gagnant...Mais j'ai comme un doute ...

      Signaler
    3. Monark
      Monark - mar 23 Déc 25 à 8 h 26

      Même l’Equipe nous tire son coup de chapeau .
      Endrick Felipe Moreira de Sousa qui va porter le maillot de l’OL .🔴💙❤️🔵
      C’est énorrrrrrrrrrrrmmmmmmmmeeeeeeee.
      Une ligne d’attaque Malick Endrick Alfonso j’en salive d’avance .
      Il faut bien avoir à l’esprit que , comme le reste , tout cela est rendu possible par la crédibilité de Queen Michele sur la scène européenne. On lui doit décidément beaucoup. RESPECT !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Avec Endrick, l’OL lance sa liste de Noël pour le mercato 08:00
    Endrick (Real Madrid)
    Mercato : l’OL va lancer son marché hivernal avec Endrick 07:30
    Saël Kumbedi lors d'OL - Reims en mai 2023
    Mercato : l'OL officialise le transfert de Saël Kumbedi à Wolfsburg 22/12/25
    Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL : Pavel Šulc finit très fort 2025 22/12/25
    Alexandre Lacazette face à Denis Zakaria lors de Monaco - OL
    Monaco sans ses milieux Denis Zakaria et Lamine Camara face à l'OL 22/12/25
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    D1 : le PSG lourdement puni, l'OL Lyonnes toujours plus en tête 22/12/25
    OL Lyonnes : la réserve assure avant les vacances 22/12/25
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Coupe de France : Lille - OL aura lieu le 11 janvier à 21 heures 22/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL
    OL - Saint-Cyr Collonges : plusieurs centaines de places solidaires offertes 22/12/25
    Pavel Sulc (OL) face au défenseur et capitaine de Saint-Cyr Collonges, Sekhouba Souaré
    Face à l'OL, le FC Saint-Cyr Collonges a savouré l'expérience 22/12/25
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    CAN : Clinton Mata (OL) et l'Angola entrent en piste 22/12/25
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    Coupe de France : l'OL laisse un tiers de la recette au FC Saint-Cyr Collonges 22/12/25
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : l'OL reste solide en 32es 22/12/25
    OL - FC Saint-Cyr Collonges (3-0) : premier capitanat pour Maitland-Niles 22/12/25
    OL - Coupe de France : la qualification et c'est tout 22/12/25
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Monaco
    L'OL commencera l'année à Monaco puis à Lille 22/12/25
    Clément Guillot lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Guillot après OL - FC Saint-Cyr Collonges (3-0) : "On a été acteurs" 22/12/25
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca après OL - FC Saint-Cyr Collonges (3-0) : "Il a manqué beaucoup de choses" 21/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut