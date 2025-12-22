Actualités
Saël Kumbedi lors d'OL - Reims en mai 2023
Saël Kumbedi lors d’OL – Reims en mai 2023 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Mercato : l'OL officialise le transfert de Saël Kumbedi à Wolfsburg

  • par Gwendal Chabas

    • C'est maintenant officiel. Saël Kumbedi a vu l'option d'achat de Wolfsburg être activée. Le défenseur est définitivement un joueur du club allemand désormais.

    Quelques millions d'euros supplémentaires dans les caisses. Quatre mois après la confirmation de son prêt à Wolfsburg, Saël Kumbedi rejoint définitivement la formation allemande. Son transfert avec option d'achat est devenu irrévocable, ce qu'a indiqué ce lundi l'Olympique lyonnais.

    Annoncée début décembre, cette opération va rapporter 6 millions d'euros à l'OL, auxquels pourront s’ajouter 2 M€ de bonus, ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future. Le communiqué ne précise pas les contours de l'accord, mais Foot Mercato affirmait qu'il s'agissait pour le latéral droit de disputer cinq matchs de championnat en tant que titulaire. Ce qu'il a fait fin novembre.

    Le Havre touchera une partie du transfert

    L'international Espoirs français, qui a mis un peu de temps à se faire sa place, semble aujourd'hui bien installé dans le groupe. Au total, il a joué dix rencontres avec l'équipe dirigée par Daniel Bauer. Elle vit une saison difficile, même si elle a relevé la tête ces dernières semaines. Présentement 14e sur 18, elle compte 15 points après 15 journées. C'est quatre de plus que le premier relégable.

    Arrivé en 2022 dans le Rhône, l'international Espoirs français a porté à 62 reprises le maillot lyonnais. Venu du Havre pour un million d'euros, Saël Kumbedi repart pour sept millions d'euros trois ans plus tard, si l'on considère le prêt payant d'un million d'euros à Wolfsburg. À noter que les Havrais obtiennent une partie de cette somme puisqu'il y avait dans le deal avec le HAC un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future.

