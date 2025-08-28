OL - Mercato : Kumbedi rejoint en prêt Wolfsburg

Trois ans après son arrivée à l'OL, Saël Kumbedi rejoint Wolfsburg sous la forme d'un prêt payant avec une option d'achat.

Mardi matin, le doute pouvait continuer à planer sur son futur avec l'OL. Notamment lorsque Saël Kumbedi faisait son entrée sur la pelouse du GOLTC pour l'entraînement ouvert au public. C'est désormais officiel, le latéral de 20 ans plie bagage pour mettre le cap en Allemagne, à Wolfsburg.

En manque de temps de jeu dans le Rhône, l'ancien Havrais cherche à se frayer une place de titulaire. C'est à Wolfsburg qu'il tentera de le faire avec sa nouvelle équipe. Ce jeudi, l'OL a annoncé le prêt payant (un million d'euros) du latéral assorti d’une option d’achat fixée à 6 M€, auxquels pourront s’ajouter 2 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.

Une première expérience à l'étranger

Passé par le centre de formation du Paris SG, il avait effectué ses débuts professionnels au Havre avant de rejoindre l'Olympique lyonnais durant trois saisons. Saël Kumbedi sera sous les ordres de Paul Simonis arrivé cet été dans le club allemand. Ce dernier tentera de faire mieux que l'année dernière avec une onzième place obtenue.