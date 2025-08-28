OL - Mercato : Kumbedi rejoint en prêt Wolfsburg

Trois ans après son arrivée à l'OL, Saël Kumbedi rejoint Wolfsburg sous la forme d'un prêt payant avec une option d'achat.
Mardi matin, le doute pouvait continuer à planer sur son futur avec l'OL. Notamment lorsque Saël Kumbedi faisait son entrée sur la pelouse du GOLTC pour l'entraînement ouvert au public. C'est désormais officiel, le latéral de 20 ans plie bagage pour mettre le cap en Allemagne, à Wolfsburg.
En manque de temps de jeu dans le Rhône, l'ancien Havrais cherche à se frayer une place de titulaire. C'est à Wolfsburg qu'il tentera de le faire avec sa nouvelle équipe. Ce jeudi, l'OL a annoncé le prêt payant (un million d'euros) du latéral assorti d’une option d’achat fixée à 6 M€, auxquels pourront s’ajouter 2 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.
Une première expérience à l'étranger
Passé par le centre de formation du Paris SG, il avait effectué ses débuts professionnels au Havre avant de rejoindre l'Olympique lyonnais durant trois saisons. Saël Kumbedi sera sous les ordres de Paul Simonis arrivé cet été dans le club allemand. Ce dernier tentera de faire mieux que l'année dernière avec une onzième place obtenue.
Wahou ! Pas fan du deal car c'est une option d'achat et non obligation. S'il performe, il vaudra plus que son option, s'il reste assis sur le banc, il revient avec une année blanche, bref bien joué Wolfsburg.
Oui mais de toute façon il aurait été sur le banc à l'OL et n'aurait pas vraiment progressé. Donc au pire il revient en fin d'année sans avoir progressé plus que ce qu'il aurait fait à Lyon, au mieux cela fait quelques millions qui rentrent.
À Lyon, je pense qu'il aurait joué en alternance avec AMN
Je pense qu'il peut progresser.
Bonne saison à lui.
L’equipe sort que l’OL et areal vont se rencontrer à Monaco pendant le tirage de l’EL pour Mikau ça sent pas bon et on pourrait se retrouver sans AC contre Marseille et dans l’impossibilité de remplacer si il part ce we.
Cette fin de mercato jusque-là cohérent compte tenu de la situation risque de partir en vrille et on sent retrouvera avec nos lofteurs nos blessés et les gamins de la réserve.
J'avoue que si Mikautadze part, je ne comprends plus ce mercato.
Et je me répète, qu'on arrête de parler d'ADN lyonnais. S'il y en a bien un qui le possède c'est lui. Le message envoyé aux jeunes est terrible. Pourquoi venir faire ses classes au club si c'est , alors que tu as refusé d'autres propositions, que tu as clamé vouloir marquer l'histoire du club, tu es vendu à la moindre proposition ?
Et donc, n'étant pas en phase avec les décisions ( même si ça fait un moment déjà), je n'ai absolument pas envie d'acheter maillots, places ou n'importe quoi siglé OL...
Je me pose une question.
Imaginons qu'il performe que Wolfsburg veuille lever l'option d'achat, l'OL peut il refuser vu que l'OA n'est pas obligatoire ?
Généralement le club prêteur ne peut pas empêcher le club qui accueil le joueur prêté de lever l'option d'achat sauf clause particulières dans le contrat.
Option d'achat veut dire que si Wolfsburg paye les 6M,il est transféré et si ils veulent pas le garder, retour à Lyon. Je trouve du coup que c'est une très mauvaise opération, ce qui n'était pas le cas sur ce qu'on nous annonçait ces derniers jours à savoir une obligation d'achat!C'est vraiment une très mauvaise journée car en plus on apprend par "l'équipe" qu'un rdv est prévu demain pour discuter du transfert de Mikautatze...Donc il n'est pas intransferable ! Pour moi, ce serait une catastrophe ! JE SUIS DÉGOUTÉ !
Et quand en plus on parle d'Azpilicueta et Satriano, c'est le coup de grâce !
et l avis de Georges dans tout ça ?il a son mot a dire...s 'il est en adéquation avec ce qu'il dit depuis des semaines " je veux réussir a L' OL "....et puis ses fameux 40 M , d apres une etude sur les finances de Botafogo sortie fin juin , le cow boy nous devrait 34 M du solde de tous ces flux qui ont circulés entre les 2 clubs...qu' il nous rembourse avant le 30.06.26 et ce serait en partie réglé
Mikau ne partira pas j'en suis persuadé. Il n'a pas envie et encore moins pour Villareal je pense, il vaut tellement mieux que ça sans leur faire injure.
La direction se mettrait une sacrée balle dans le pied si le deal se faisait malgré tout et je ne crois pas qu'elle soit suicidaire à ce point même avec les contraintes financières
Ce qui m'emmerde c'est que la direction semble bien vouloir le pousser dehors , ils perdraient alors tout crédit pour moi , et j'en ai rien à faire de leurs justifications financières , ils se démerdent mais n'obligent pas Georges à partir , ce serait une honte !