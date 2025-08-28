Actualités
Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
Khalis Merah lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Equipe de France : Merah retenu avec les U20, Molebe avec les U19

    • Révélation de l’été à l’OL, Khalis Merah a reçu une convocation avec la sélection de l’équipe de France U20. Enzo Molebe rejoindra lui les U19 français durant la trêve.

    Tout s’enchaîne très vite pour Khalis Merah durant cet été. Invité presque surprise de la préparation des pros, le milieu a fait plus que se faire une place au soleil. Titulaire lors des six matchs amicaux de l’OL, le natif de Meyzieu a gagné ses galons dans la rotation de Paulo Fonseca. Des entrées en jeu en deux matchs de Ligue 1 et des prestations plutôt convaincantes. À ses débuts en pros, Merah y a ajouté une prolongation de contrat jusqu’en 2029, mardi. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, le numéro 44 lyonnais a eu la bonne surprise de voir son nom affiché dans la liste dévoilée par Bernard Diomède ce jeudi après-midi.

    L'OL privé de son jeune milieu fin septembre ?

    Pour les deux matchs amicaux contre l’Espagne (4 et 9 septembre), Merah retrouvera Justin Bengui avec l’équipe de France U20. Une première à ce niveau pour le milieu qui confirme son bel été. Il est l’un des quatre 2007 présents dans cette dernière liste pour la préparation à la Coupe du monde (27 septembre au 19 octobre). De quoi lui faire rater des matchs avec l'OL ?

    Lui aussi membre de cette génération, Enzo Molebe devra se contenter de la catégorie d’en dessous pour cette trêve internationale. Alors que son avenir à l’OL semble encore incertain, le joueur offensif a été retenu avec les U19 français, là aussi pour deux amicaux. La France affrontera la République d’Irlande les 5 et 8 septembre prochain à Clairefontaine.

      JJacq - jeu 28 Août 25 à 19 h 24

      La carrière à Kalis est lancée , a lui de bien la gérer ...

