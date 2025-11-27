Ligue Europa : l'OL prend la première place

La victoire autoritaire de l'OL contre le Maccabi Tel-Aviv a des conséquences positives. Avec ce 6-0, les Lyonnais s'emparent de la première place en Ligue Europa.

Il a pu évacuer toute la frustration emmagasinée depuis plusieurs semaines. Plongé dans une série de cinq matchs sans succès, l'OL a profité de la faible opposition face au Maccabi Tel-Aviv pour retrouver de la confiance. Emmené par un triplé de Corentin Tolisso, le premier pour lui, il a largement dominé le club israélien sur le score de 6 à 0.

Loin d'être anecdotique puisque cette large victoire place l'Olympique lyonnais en tête de la Ligue Europa. Après cinq journées, il compte douze points, comme Midtjylland et Aston Villa. Mais la démonstration offensive de ce jeudi lui confère une meilleure différence de buts (+9 contre +7 et +5). Quasiment qualifiée, la formation rhodanienne fait aussi un pas vers le top 8, qui l'enverrait en 8es de finale.

Un autre adversaire à sa portée pour la prochaine journée

Lors de la prochaine journée, le 11 décembre, elle recevra Go Ahead Eagles, un autre mal classé (27e). Une opportunité d'assurer définitivement son billet pour la suite, voire mieux selon les résultats des rivaux. En attendant, l'OL possède seulement deux longueurs d'avance sur le 9e, Genk. Tout est donc encore très serré.