Lille - OL (1-2) : un record pour Moreira en Coupe de France

En pressant subtilement Bodart, Afonso Moreira a mis l’OL sur les bons rails dès les premiers instants à Lille. En marquant à la 45e seconde, le Portugais a inscrit le but lyonnais le plus rapide de l’histoire en Coupe de France.
Les semaines passent et il continue de surprendre. Dans cette saison surprenante de l’OL, il est la grosse révélation. De joueur de rotation acheté deux millions d’euros, Afonso Moreira est devenu l’un des atouts offensifs indispensables de la formation rhodanienne depuis trois mois. Dimanche soir à Lille, le Portugais a encore donné du fil à retordre à ses adversaires. Que ce soit offensivement ou défensivement, car c’est bien là la grosse surprise. Si le profil pouvait laisser penser à un élément qui ne jure que par le but, Moreira est d’une grande aide pour Nicolas Tagliafico et tout le système lyonnais. Au stade Pierre-Mauroy, l’ailier n’a donc pas ménagé ses efforts pour que l’OL conserve son but d’avance.
Une importance offensive mais aussi défensive
Cette qualification pour les huitièmes, Afonso Moreira n’y est d’ailleurs pas étranger. S’il centre pour la déviation de Corentin Tolisso et le premier but d’Endrick, l’ancien du Sporting Portugal avait avant tout mis son équipe sur les bons rails d’entrée de jeu. Sur une longue relance de Descamps, le Portugais a mis la pression sur Ngoy avant de devancer la sortie ratée de Bodart. En marquant dans le but vide, Moreira a inscrit la réalisation la plus rapide de l’histoire de l’OL en Coupe de France. Le record était détenu jusqu’à là par Rayan Cherki à Nantes en janvier 2020 après 54 secondes. Voilà le joueur de Manchester City à présent détrôné par Afonso Moreira, buteur après seulement 45 secondes à Lille, dimanche.
J'ai déjà commenté sa performance hier soir à l'issue du match , match de haut niveau des deux équipes.
Il me reste une chose à dire tout simplement.
Encore bravo à la cellule de recrutement pour avoir dénicher un tel talent et d'autres cet été !
Je me permets aussi de la féliciter même si c'est peut-être encore prématuré pour Kluivert. Il a été raillé souvent ici à ses débuts. Comme quoi il faut être patient ,indulgent pour les nouvelles recrues.
En tout cas moi je savoure tout simplement ce début d'année : Monaco, les dogues quand même !
Ne pas s'emballer mais difficile de ne pas rêver....
Quelle surprise ce joueur !
Il faut être honnête, en début de saison je le trouvais beaucoup trop faible techniquement, pas si rapide, et je trouvais surtout qu'il ne provoquait pas assez et revenait systématiquement en arrière.. J'étais très inquiet quand à sa prise de relai après la blessure de Fofana !
C'est désormais devenu un tout autre joueur. On sent qu'il a pris énormément de confiance, il provoque constamment ! C'est un joueur qu'on ne peut désormais qu'apprécier, quand on voit sa débauche d'énergie sur le terrain, c'est un exemple, avec Pavel, pour tous ses coéquipiers !
J'en viens à me demander qui aura la priorité au retour de Malick...
Fofana va revenir avec une nouvelle donnée à prendre en compte : la concurrence. Cela ne peut qu'être bon pour lui avec un début de saison, jusqu'à sa blessure, plutôt mitigé…
Ce garçon est étonnant ! Je retiens ses qualités de défenseur c’est assez rare ! Ses tacles sont précis et pratiquement sans fautes ! Je pense que Fonseca saura combiner les deux talents que sont Fofana et Moreira!
Concernant le retour de Malick, on peut envisager que Afonso débutera les matches, suppléé en seconde période par Fofana, le temps que celui-ci se remette dans le coup. Dans cette optique, ce serait une arme à double tranchant sur le côté gauche car, quand le premier sera fatigué, le second lui succédera, et bon courage alors au latéral chargé de faire face à eux...
Pour la suite, car on ne peut penser se passer des deux en tant que titulaires, l'un peut évoluer dans le couloir gauche et l'autre dans celui de droite, Nuamah étant la solution de rechange de luxe, s'il retrouve son niveau.
En tout cas, avec Endrick buteur en 9, si les rouages sont bien huilés, ça promet une attaque de feu.
Afonso est déjà entré dans l'histoire de l'OL ? C'est un signe…