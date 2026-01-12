Actualités
Afonso Moreira (OL)
Afonso Moreira (OL)(Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Lille - OL (1-2) : un record pour Moreira en Coupe de France

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • En pressant subtilement Bodart, Afonso Moreira a mis l’OL sur les bons rails dès les premiers instants à Lille. En marquant à la 45e seconde, le Portugais a inscrit le but lyonnais le plus rapide de l’histoire en Coupe de France.

    Les semaines passent et il continue de surprendre. Dans cette saison surprenante de l’OL, il est la grosse révélation. De joueur de rotation acheté deux millions d’euros, Afonso Moreira est devenu l’un des atouts offensifs indispensables de la formation rhodanienne depuis trois mois. Dimanche soir à Lille, le Portugais a encore donné du fil à retordre à ses adversaires. Que ce soit offensivement ou défensivement, car c’est bien là la grosse surprise. Si le profil pouvait laisser penser à un élément qui ne jure que par le but, Moreira est d’une grande aide pour Nicolas Tagliafico et tout le système lyonnais. Au stade Pierre-Mauroy, l’ailier n’a donc pas ménagé ses efforts pour que l’OL conserve son but d’avance.

    Une importance offensive mais aussi défensive

    Cette qualification pour les huitièmes, Afonso Moreira n’y est d’ailleurs pas étranger. S’il centre pour la déviation de Corentin Tolisso et le premier but d’Endrick, l’ancien du Sporting Portugal avait avant tout mis son équipe sur les bons rails d’entrée de jeu. Sur une longue relance de Descamps, le Portugais a mis la pression sur Ngoy avant de devancer la sortie ratée de Bodart. En marquant dans le but vide, Moreira a inscrit la réalisation la plus rapide de l’histoire de l’OL en Coupe de France. Le record était détenu jusqu’à là par Rayan Cherki à Nantes en janvier 2020 après 54 secondes. Voilà le joueur de Manchester City à présent détrôné par Afonso Moreira, buteur après seulement 45 secondes à Lille, dimanche.

    à lire également
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Endrick après Lille - OL (1-2) : "Très heureux d’être dans cette équipe"
    6 commentaires
    1. Avatar
      olgoneforever - lun 12 Jan 26 à 9 h 52

      J'ai déjà commenté sa performance hier soir à l'issue du match , match de haut niveau des deux équipes.
      Il me reste une chose à dire tout simplement.
      Encore bravo à la cellule de recrutement pour avoir dénicher un tel talent et d'autres cet été !

      Je me permets aussi de la féliciter même si c'est peut-être encore prématuré pour Kluivert. Il a été raillé souvent ici à ses débuts. Comme quoi il faut être patient ,indulgent pour les nouvelles recrues.

      En tout cas moi je savoure tout simplement ce début d'année : Monaco, les dogues quand même !
      Ne pas s'emballer mais difficile de ne pas rêver....

      Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - lun 12 Jan 26 à 10 h 02

      Quelle surprise ce joueur !

      Il faut être honnête, en début de saison je le trouvais beaucoup trop faible techniquement, pas si rapide, et je trouvais surtout qu'il ne provoquait pas assez et revenait systématiquement en arrière.. J'étais très inquiet quand à sa prise de relai après la blessure de Fofana !

      C'est désormais devenu un tout autre joueur. On sent qu'il a pris énormément de confiance, il provoque constamment ! C'est un joueur qu'on ne peut désormais qu'apprécier, quand on voit sa débauche d'énergie sur le terrain, c'est un exemple, avec Pavel, pour tous ses coéquipiers !

      J'en viens à me demander qui aura la priorité au retour de Malick...

      Signaler
      1. OLsan
        OLsan - lun 12 Jan 26 à 10 h 25

        Fofana va revenir avec une nouvelle donnée à prendre en compte : la concurrence. Cela ne peut qu'être bon pour lui avec un début de saison, jusqu'à sa blessure, plutôt mitigé…

        Signaler
    3. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - lun 12 Jan 26 à 10 h 15

      Ce garçon est étonnant ! Je retiens ses qualités de défenseur c’est assez rare ! Ses tacles sont précis et pratiquement sans fautes ! Je pense que Fonseca saura combiner les deux talents que sont Fofana et Moreira!

      Signaler
    4. janot06
      janot06 - lun 12 Jan 26 à 10 h 22

      Concernant le retour de Malick, on peut envisager que Afonso débutera les matches, suppléé en seconde période par Fofana, le temps que celui-ci se remette dans le coup. Dans cette optique, ce serait une arme à double tranchant sur le côté gauche car, quand le premier sera fatigué, le second lui succédera, et bon courage alors au latéral chargé de faire face à eux...

      Pour la suite, car on ne peut penser se passer des deux en tant que titulaires, l'un peut évoluer dans le couloir gauche et l'autre dans celui de droite, Nuamah étant la solution de rechange de luxe, s'il retrouve son niveau.

      En tout cas, avec Endrick buteur en 9, si les rouages sont bien huilés, ça promet une attaque de feu.

      Signaler
    5. OLVictory
      OLVictory - lun 12 Jan 26 à 10 h 23

      Afonso est déjà entré dans l'histoire de l'OL ? C'est un signe…

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Endrick après Lille - OL (1-2) : "Très heureux d’être dans cette équipe" 10:15
    Afonso Moreira (OL)
    Lille - OL (1-2) : un record pour Moreira en Coupe de France 09:30
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    Lille - OL (1-2) : Endrick, un premier but et une pression en moins 08:45
    Le trophée de la Coupe de France
    Coupe de France : l'OL connaîtra mardi son adversaire en 8es 08:00
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    Lille - OL (1-2) : Fonseca a vu une évolution de son équipe en cinq mois 07:31
    Lille - OL (1-2) : Endrick, un 613e joueur marquant 11/01/26
    Lille - OL (1-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir 11/01/26
    Coupe de France : Endrick buteur pour sa première, l'OL élimine Lille en 16es (1-2) 11/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Lille - OL : Endrick lancé dans le grand bain 11/01/26
    Téo Barisic avant Real Betis -OL
    OL - Mercato : Teo Barišić vers la Croatie ? 11/01/26
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    Coupe Gambardella : l'OL au forceps à Annecy (0-4) 11/01/26
    Pathé Mboup à Brest
    Éliminé de la Coupe de France, Brest gagne en amical avant d'affronter l'OL 11/01/26
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Coupe de France : Lille - OL et l'attraction Endrick 11/01/26
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Lille - OL : Paulo Fonseca restera-t-il invaincu face à Bruno Genesio 11/01/26
    Orel Mangala et Benjamin André lors d'OL - Lille en Coupe de France
    Lille - OL, le gros choc des 16es de finale de la Coupe de France 11/01/26
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    CAN : ce sera l'Égypte pour le Sénégal de Moussa Niakhaté (OL) 11/01/26
    Jonatan Giraldez lors d'OL Lyonnes - Servette FC
    Saint-Étienne - OL Lyonnes (0-6) : Jonatan Giráldez extatique après la qualification 11/01/26
    Olivier Giroud à Lille
    Lille avec de nombreux absents mais de bons arguments contre l'OL 11/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut