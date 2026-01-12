Lille - OL (1-2) : un record pour Moreira en Coupe de France

En pressant subtilement Bodart, Afonso Moreira a mis l’OL sur les bons rails dès les premiers instants à Lille. En marquant à la 45e seconde, le Portugais a inscrit le but lyonnais le plus rapide de l’histoire en Coupe de France.

Les semaines passent et il continue de surprendre. Dans cette saison surprenante de l’OL, il est la grosse révélation. De joueur de rotation acheté deux millions d’euros, Afonso Moreira est devenu l’un des atouts offensifs indispensables de la formation rhodanienne depuis trois mois. Dimanche soir à Lille, le Portugais a encore donné du fil à retordre à ses adversaires. Que ce soit offensivement ou défensivement, car c’est bien là la grosse surprise. Si le profil pouvait laisser penser à un élément qui ne jure que par le but, Moreira est d’une grande aide pour Nicolas Tagliafico et tout le système lyonnais. Au stade Pierre-Mauroy, l’ailier n’a donc pas ménagé ses efforts pour que l’OL conserve son but d’avance.

Une importance offensive mais aussi défensive

Cette qualification pour les huitièmes, Afonso Moreira n’y est d’ailleurs pas étranger. S’il centre pour la déviation de Corentin Tolisso et le premier but d’Endrick, l’ancien du Sporting Portugal avait avant tout mis son équipe sur les bons rails d’entrée de jeu. Sur une longue relance de Descamps, le Portugais a mis la pression sur Ngoy avant de devancer la sortie ratée de Bodart. En marquant dans le but vide, Moreira a inscrit la réalisation la plus rapide de l’histoire de l’OL en Coupe de France. Le record était détenu jusqu’à là par Rayan Cherki à Nantes en janvier 2020 après 54 secondes. Voilà le joueur de Manchester City à présent détrôné par Afonso Moreira, buteur après seulement 45 secondes à Lille, dimanche.