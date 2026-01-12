Buteur pour sa première avec l’OL, Endrick a parfaitement réussi ses débuts. Le Brésilien se sent déjà intégré dans son nouvel environnement.

Un premier match, une première titularisation, un premier but et une première victoire. Même dans ses rêves les plus profonds, Endrick ne s’attendait certainement pas à vivre ces débuts avec l’OL. Pourtant, dimanche soir à Lille, tout s’est passé comme dans un rêve. Personne ne va s’en plaindre avec cette qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. La prestation collective a bien évidemment été mise en avant après le succès 2-1, mais Endrick avait logiquement droit à un traitement de faveur pour sa première sous le maillot lyonnais. "J'avais joué contre Lille en Ligue des champions, c'était un match difficile (victoire 1-0 du LOSC en octobre 2024), c'était un match où on n'avait pas pu gagner. Quand tu joues en France, tu comprends qu'il y a de très beaux stades, de très bons joueurs et de très bonnes équipes comme Lille, a-t-il déclaré après la rencontre. Donc, il fallait être prêt ce (dimanche) soir, il faudra être prêt pour les prochains matches, et il faudra avoir le mental pour gagner les prochains."

"Je peux faire des blagues avec eux"

Avec sa nouvelle arme offensive, l’OL se met à rêver d’une seconde partie de saison réussie. Il faudra confirmer sur la durée pour Endrick. Mais en marquant dès sa première sortie, le Brésilien s’est enlevé une belle pression sur les épaules. Des débuts réussis grâce notamment à une bonne intégration. Malgré un statut de "star", l’attaquant prêté par le Real Madrid n’a, pour le moment, pas déréglé le collectif lyonnais. Au contraire, tous saluent son humilité. Une intégration réussie, qu’Endrick est le premier à le confirmer. "Je suis très heureux de pouvoir jouer avec l'ensemble de l'équipe, de pouvoir parler l'anglais avec eux, de pouvoir faire des blagues, de pouvoir jouer. C'est très bien, je remercie l'équipe de m'avoir bien reçu. Et à Paulo (Fonseca) aussi, de m'avoir fait croire en moi. Je suis vraiment heureux et je remercie Dieu d'être dans cette équipe."

Après l'excitation de la première, les supporters lyonnais n'ont qu'une hâte : être dimanche pour observer Endrick à la maison contre Brest.