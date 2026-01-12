Le 9 janvier 2026, le Parc OL soufflait ses dix bougies. Dimanche (20h45), la réception de Brest sera l'occasion de célébrer cet anniversaire. Après une décennie à Décines, le Grand Stade a-t-il réussi à vous faire oublier Gerland ?

Déjà dix ans. Dix ans que l'OL a fait ses cartons pour déménager du 7e arrondissement de Lyon afin de s'implanter en périphérie du côté de Décines. Après 65 ans à Gerland, le club lyonnais a pris ses quartiers au Parc OL pour entrer dans une nouvelle dimension. Cela ne s'est pas traduit par des trophées pour le moment, mais le rêve de Jean-Michel Aulas d'avoir une enceinte grandiose a été réalisé.

Depuis dix ans, les supporters ont appris à vivre au rythme des joies et déceptions à Décines. Ce dimanche 18 janvier (20h45), l'OL fêtera cette décennie dans l'est lyonnais avec la réception de Brest en Ligue 1. Dans son numéro de ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" reviendra sur cet anniversaire et a donc besoin de votre avis sur la question suivant : le Grand Stade a-t-il réussi à vous faire oublier Gerland ?

En plus de répondre à ce sondage, vous pouvez laisser en commentaires votre meilleur et/ou pire souvenir à Décines depuis l'inauguration le 9 janvier 2016.

Dix ans au Parc OL : le Grand Stade a-t-il réussi à vous faire oublier Gerland ? Oui

Non Voir les résultats