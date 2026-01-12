Actualités
Des supporters devant le Parc OL
Des supporters devant le Parc OL (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

TKYDG : en dix ans, le Parc OL a-t-il réussi à vous faire oublier Gerland ?

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Le 9 janvier 2026, le Parc OL soufflait ses dix bougies. Dimanche (20h45), la réception de Brest sera l'occasion de célébrer cet anniversaire. Après une décennie à Décines, le Grand Stade a-t-il réussi à vous faire oublier Gerland ?

    Déjà dix ans. Dix ans que l'OL a fait ses cartons pour déménager du 7e arrondissement de Lyon afin de s'implanter en périphérie du côté de Décines. Après 65 ans à Gerland, le club lyonnais a pris ses quartiers au Parc OL pour entrer dans une nouvelle dimension. Cela ne s'est pas traduit par des trophées pour le moment, mais le rêve de Jean-Michel Aulas d'avoir une enceinte grandiose a été réalisé.

    Depuis dix ans, les supporters ont appris à vivre au rythme des joies et déceptions à Décines. Ce dimanche 18 janvier (20h45), l'OL fêtera cette décennie dans l'est lyonnais avec la réception de Brest en Ligue 1. Dans son numéro de ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" reviendra sur cet anniversaire et a donc besoin de votre avis sur la question suivant : le Grand Stade a-t-il réussi à vous faire oublier Gerland ?

    En plus de répondre à ce sondage, vous pouvez laisser en commentaires votre meilleur et/ou pire souvenir à Décines depuis l'inauguration le 9 janvier 2016.

    Dix ans au Parc OL : le Grand Stade a-t-il réussi à vous faire oublier Gerland ?

    Chargement ... Chargement ...

    6 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - lun 12 Jan 26 à 11 h 03

      Deux souvenirs cuisants, la bouteille contre l'OM, l'invasion des turcs…
      Des bons souvenirs à Décines il y en a eu tellement, je ne sais pas lesquels choisir.
      Le premier but par Lacazette, le 5-4 contre Montpellier, le derby avec le doublé de Dembélé, la victoire contre la Roma, la qualif en EL l'année dernière.

      1. Avatar
        leroilyon - lun 12 Jan 26 à 11 h 20

        Oui j'ajouterai le 6-1 contre Monaco à la dernière journée, les victoires contre le PSG avec celle ou Memphis marque un but incroyable en fin de match ou celle ou avec notre equipe b on gagne avec le but de Darder..

        Sinon pour répondre à la question, rien ne peux me faire oublier Gerland quand on y a connu les 7 titres..

        OL-Lens 2002 comment oublier ça par exemple?

        1. OLVictory
          OLVictory - lun 12 Jan 26 à 11 h 28

          le 6-1 contre Monaco je ne l'ai pas mis, j'étais en vacances et je suivais le score sur un wifi pourri jusqu'à la moelle.
          De très bonnes vacances heureusement…

    2. Altheos
      Altheos - lun 12 Jan 26 à 11 h 12

      La victoire contre la Roma et le 5-4 contre Montpellier, c'étaient des moments assez dingues !

      Un acte manqué, la finale de C3 qui avait lieu chez nous et qu'on a loupé, pour en plus voir l'OM y arriver.

      Je préfère retenir le positif 😉

      1. OLVictory
        OLVictory - lun 12 Jan 26 à 11 h 17

        Salut Altheos,

        C'est les galères qui font kiffer les victoires !

    3. florentdu42
      florentdu42 - lun 12 Jan 26 à 11 h 51

      On ne peux pas oublier gerland c est dans notre histoire.

      J'ai des souvenirs.
      Mon premier match face à Nantes.
      Le match du premier titre ou j'étais tribune jean jaures inférieur avec mon père et mon grand père (j'avais acheté les billets par téléphone alors que je bossait en station comme night sans un hôtel. Javas passe plus de 2h à espérer avoir quelqu'un).
      Le match face à Maribor en août 99, et en 2002 face à Denizlispor.
      Les matchs face au réal et aussi face à Manchester united.
      Le départ de Juninho.

      Et encore, je suis pas un des plus anciens mais j'ai pas eu la chance de naître vers Lyon.

