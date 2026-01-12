Lille - OL (1-2) : Kluivert a fait "un match parfait"

Enchaînant une troisième titularisation de suite, Ruben Kluivert continue de monter en puissance à l'OL. Le défenseur néerlandais a reçu les louanges de Paulo Fonseca après la victoire à Lille.

Cette saison est décidément celle des surprises à l'OL. Après le début d'été chaotique, qui aurait pu penser que le club serait 5e de Ligue 1 à deux points du podium, huitième de finaliste de la Coupe de France et surtout premier de Ligue Europa à deux matchs de la fin de la phase de ligue ? Personne. Le constat est le même pour l'éclosion d'Afonso Moreira, onze matchs en pro avant de débarquer en juillet dernier et il pourrait bien se décliner chez Ruben Kluivert. Tout va très vite dans le football et le Néerlandais en est une preuve de plus. Acheté quatre millions d'euros, le fils de Patrick avait tout d'un raté de la cellule de recrutement depuis cinq mois. Mais il semblerait qu'un déblocage a eu lieu ces dernières semaines.

Une vraie rotation à venir en défense centrale ?

Avec le départ de Moussa Niakhaté et Clinton Mata à la CAN, les supporters de l'OL craignaient pour l'assise défensive. L'Angolais revenu bien plus tôt que prévu, c'est avant tout Kluivert qui impressionne. Titulaire contre le FC Saint-Cyr Collonges avant la trêve hivernale, l'ancien de Casa Pia a enchaîné à Monaco et ce dimanche à Lille (1-2). Face à Olivier Giroud, un autre client, Ruben Kluivert a été dans la lignée de sa dernière sortie en Principauté. Solide dans le duel, le défenseur central surprend dans le bon sens. De quoi pousser Paulo Fonseca à des louanges individuelles. "Je ne devrais pas dire cette chose, mais Ruben a fait un match parfait, comme il avait fait un match quasiment parfait à Monaco." Il ne reste plus qu'à espérer que cela continue pour que l'OL dispose d'une réelle rotation en défense centrale.