Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
Selma Bacha lors d’OL Lyonnes – OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Coupe de France féminine : l'OL Lyonnes affrontera encore l'OM

  • par David Hernandez

    • Après sa très large victoire dans le derby, l'OL Lyonnes poursuit son chemin en Coupe de France. En huitième de finale, les Fenottes iront à Marseille pour affronter l'OM.

    On s'en doutait un peu avant le match et il n'y a pas eu de discussions possible samedi après-midi à Saint-Etienne. Malgré un coup d'envoi décalé et des conditions météorologiques qui auraient pu donner du fil à retordre, l'OL Lyonnes n'a fait qu'une bouchée des Stéphanoises dans le derby. Une victoire 6-0 qui a propulsé les joueuses de Jonatan Giraldez en huitièmes de finale de la Coupe de France féminine. De retour à l'entraînement ce lundi pour préparer la réception du RC Lens mercredi au GOLTC, elles sont désormais fixées sur leur sort pour le tour suivant.

    Trois confrontations contre l'OM en un mois

    Suite au tirage au sort effectué ce lundi midi au siège de la FFF, Claude Delforge, président de la Ligue du Football Amateur, a place l'OM sur la route des Fenottes. Le match se tiendra à Marseille et se jouera le week-end du 25 janvier. Ce sera un avant goût du quart de finale de la Coupe LFFP puisque l'OL Lyonnes affrontera le club marseillais avant un autre voyage fin février en championnat. D'ici là, les coéquipières de Wendie Renard se concentrent sur la Première Ligue. En plus de la venue des Lensoises à Décines, l'OL Lyonnes se déplacera à Paris dimanche pour affronter le Paris FC à 13h.

    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Lille - OL (1-2) : Kluivert a fait "un match parfait"

