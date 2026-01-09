Coupe LFFP : l'OL Lyonnes recevra l'OM en quarts

Pour son entrée en lice en Coupe LFFP, l'OL Lyonnes a la chance de pouvoir recevoir en quarts de finale. Le mercredi 4 février, les Lyonnaises recevront l'OM.

L'OL Lyonnes sait désormais à quoi s'attendre si le club veut être le premier à mettre son nom sur le trophée de la Coupe LFFP. Ce vendredi avait lieu le tirage au sort de la phase finale de la nouvelle compétition du football féminin français. En quarts, les joueuses de Jonatan Giraldez recevront l'OM à Décines, le mercredi 4 février, selon les dates transmises par la FFF. Les deux formations se retrouveront quelques semaines plus tard en championnat avec le match retour à Marseille, le week-end du 21.

Demi-finale à l'extérieur en cas de qualification

En plus de connaitre son futur adversaire en quarts, l'OL Lyonnes en sait également plus sur son parcours pour aller jusqu'à Abidjan, lieu de la finale. En cas de qualification contre l'OM, les Lyonnaises défieront soit le FC Nantes, soit Lens ou Dijon (dans l'attente de savoir lequel des deux clubs est tête de série). Une potentielle demi-finale qui ne se jouera pas à Décines mais bien à l'extérieur, le samedi 14 février. Un mois avant la finale de cette Coupe LFFP.