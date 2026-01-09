Actualités
Le Parc OL lors d'OL - Rennes
Le Parc OL lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Quel bilan au Parc OL depuis dix ans ?

  • par David Hernandez

    • En ce jour de dixième anniversaire, le Parc OL est devenu un lieu où se mêlent sport et culture. Mais c’est avant tout l’antre de l’OL, qui y a disputé 234 matchs depuis le 9 janvier 2016.

    Jean-Michel Aulas voulait en faire une enceinte ultra-connectée, capable d'accueillir des matchs de foot, des concerts, mais aussi d'autres évènements. Sur ce point, l'ancien président de l'OL a visé juste avec le Grand Stade. Ces dernier multiplie les rendez-vous même quand la Ligue 1 est terminée. Seulement, le Parc OL reste avant tout l'antre du club lyonnais et de son équipe première. Si l'OL Lyonnes a élu domicile à temps plein cette saison, les plus belles pages de ce stade qui souffle ses dix bougies ce vendredi ont été écrites par la section masculine.

    58,1% de victoires à Décines

    Dix ans de souvenirs, d'épopées européennes mais aussi de déception. En espérant que le match anniversaire contre Brest le dimanche 18 janvier soit une belle fête comme ce fut le cas pour la première sortie contre Troyes le 9 janvier 2016. 234 matchs se sont tenus à Décines de Bruno Genesio à Paulo Fonseca en passant par Rudi Garcia ou Pierre Sage. Un bilan largement positif pour l'OL avec "seulement" 47 défaites toutes compétitions confondues et 136 victoires.

