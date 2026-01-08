Actualités
©PHOTOPQR/LE PROGRES/Stephane Guiochon – HOUSSEM AOUAR A DECINES AU GROUPAMA TRAINING CENTER MATCH DE YOUTH LEAGUE OL – JUVENTUS LE 18 10 2016 (MaxPPP TagID: maxsportsworldtwo433021.jpg) [Photo via MaxPPP]

Coupe Gambardella : Annecy - OL, aux bons souvenirs d'Houssem Aouar et de Pierre Sage

  • par Gwendal Chabas

    • Le 10 janvier 2016, l'OL U19, emmené par Houssem Aouar, avait affronté Annecy, alors entraîné par Pierre Sage, en Coupe Gambardella. Les deux équipes se retrouveront dimanche en 32es de finale.

    Avec la riche actualité du week-end, ce match passe un peu inaperçu. Entre le derby de l'OL Lyonnes samedi (14h30) et le 16e de finale de Coupe de France contre Lille dimanche, le programme sera dense. Car il faut y ajouter le 16e de finale de la Coupe nationale féminine et la Coupe Gambardella.

    Dans le cadre des 32es de finale, les jeunes Lyonnais affronteront le FC Annecy dimanche (14h30). Pensionnaires de Régional 1, les Annéciens n'auront pas grand-chose à perdre contre Rémi Himbert et ses coéquipiers. Un déplacement compliqué à gérer puisqu'il s'agit de leur première rencontre de l'année, avec un statut de favoris à confirmer.

    Pierre Sage était adjoint chez les U19 d'Annecy

    Cette opposition peut d'ailleurs faire remonter à la surface de vieux souvenirs. En effet, voilà tout juste dix ans, le 10 janvier 2016, les deux équipes s'étaient déjà défiées en 64es de finale de cette même compétition. Au terme de la confrontation, une victoire 1 à 0 des Rhodaniens.

    Mais ce qui est intéressant de rappeler, c'est que cette génération 1997-1998 de l'OL comprenait des garçons comme Houssem Aouar, Gaëtan Perrin, Christopher Martins-Pereira ou encore Mouctar Diakhaby et Elisha Owusu. Ils avaient donc éliminé les Haut-Savoyards, dirigés par un certain Pierre Sage. À l'époque, celui qui deviendra entraîneur de l'Olympique lyonnais puis de Lens était l'adjoint de Hélder Esteves chez les U19 du FC Annecy.

    Les Gones avaient terminé leur parcours dans la Coupe Gambardella en quarts de finale, battus par Brest. Le groupe, cornaqué par Joël Fréchet et Pierre Chavrondier, s'était aussi incliné en finale du championnat de France contre le PSG et en 8es de finale de la Youth League.

    à lire également
    Philippe Eullafroy (à gauche) avec Johann Louvel, directeur de l'OL Académie, lors d'une venue au Dakar-Sacré Coeur
    Nouveau départ à l'OL Académie

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Coupe Gambardella : Annecy - OL, aux bons souvenirs d'Houssem Aouar et de Pierre Sage 14:20
    Les supporters de l'OL et notamment les Bad Gones vont animer les tribunes
    OL : un millier de Lyonnais à Lille dimanche 13:30
    Aïssa Mandi, défenseur de Lille
    Lille se passera d'Aïssa Mandi face à l'OL en Coupe de France 12:40
    Saint-Étienne - OL Lyonnes : les supporters jugent "injuste" l'interdiction de déplacement 11:50
    Philippe Eullafroy (à gauche) avec Johann Louvel, directeur de l'OL Académie, lors d'une venue au Dakar-Sacré Coeur
    Nouveau départ à l'OL Académie 11:00
    Le logo de l'OL
    Ça bouge (un peu) au conseil d'administration de l'OL 10:10
    Himad Abdelli, joueur d'Angers
    Mercato : Himad Abdelli à l'OM plutôt qu'à l'OL 09:25
    Clinton Mata lors d'OL - Strasbourg
    OL : bien défendre pour aller loin 08:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Logo de la Fédération Française de football
    Plusieurs joueuses de l’OL Lyonnes en équipe de France U17 08:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - Montpellier
    OL - Ligue 1 : suspension confirmée pour Corentin Tolisso contre Brest 07:30
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    Dimanche, Fonseca (OL) retrouvera pour la première fois Lille 07/01/26
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    AS Saint-Etienne - OL Lyonnes : les supporters lyonnais interdits de déplacement 07/01/26
    Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
    Coupe LFFP : l’OL Lyonnes connaitra son adversaire en quarts vendredi 07/01/26
    Marie-Louise Guichard lors de sa venue au stade pour OL - Lens
    Ayant assisté à son 1er match de l’OL à 107 ans, la doyenne de Meyzieu est décédée 07/01/26
    Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
    Mercato : l’OL sur un jeune défenseur du PSG ? 07/01/26
    OL Académie
    OL Académie : Mathieu Seckinger confirme son départ 07/01/26
    Ainsley Maitland-Niles (OL) et Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : après Monaco, Lille comme 2e gros test pour l'OL en 2026 07/01/26
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 5 janvier en podcast  07/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut