Le 10 janvier 2016, l'OL U19, emmené par Houssem Aouar, avait affronté Annecy, alors entraîné par Pierre Sage, en Coupe Gambardella. Les deux équipes se retrouveront dimanche en 32es de finale.

Avec la riche actualité du week-end, ce match passe un peu inaperçu. Entre le derby de l'OL Lyonnes samedi (14h30) et le 16e de finale de Coupe de France contre Lille dimanche, le programme sera dense. Car il faut y ajouter le 16e de finale de la Coupe nationale féminine et la Coupe Gambardella.

Dans le cadre des 32es de finale, les jeunes Lyonnais affronteront le FC Annecy dimanche (14h30). Pensionnaires de Régional 1, les Annéciens n'auront pas grand-chose à perdre contre Rémi Himbert et ses coéquipiers. Un déplacement compliqué à gérer puisqu'il s'agit de leur première rencontre de l'année, avec un statut de favoris à confirmer.

Pierre Sage était adjoint chez les U19 d'Annecy

Cette opposition peut d'ailleurs faire remonter à la surface de vieux souvenirs. En effet, voilà tout juste dix ans, le 10 janvier 2016, les deux équipes s'étaient déjà défiées en 64es de finale de cette même compétition. Au terme de la confrontation, une victoire 1 à 0 des Rhodaniens.

Mais ce qui est intéressant de rappeler, c'est que cette génération 1997-1998 de l'OL comprenait des garçons comme Houssem Aouar, Gaëtan Perrin, Christopher Martins-Pereira ou encore Mouctar Diakhaby et Elisha Owusu. Ils avaient donc éliminé les Haut-Savoyards, dirigés par un certain Pierre Sage. À l'époque, celui qui deviendra entraîneur de l'Olympique lyonnais puis de Lens était l'adjoint de Hélder Esteves chez les U19 du FC Annecy.

Les Gones avaient terminé leur parcours dans la Coupe Gambardella en quarts de finale, battus par Brest. Le groupe, cornaqué par Joël Fréchet et Pierre Chavrondier, s'était aussi incliné en finale du championnat de France contre le PSG et en 8es de finale de la Youth League.