Actualités

Changement de stade pour Saint-Étienne - OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Après le changement de date, le derby entre Saint-Étienne et l'OL Lyonnes est déplacé dans un autre stade. Ce 16e de finale de Coupe de France aura lieu à L'Étrat.

    Pour les supporters lyonnais qui souhaiteraient faire le déplacement, si celui-ci est bien autorisé, voilà une nouvelle information à prendre en compte. Nous apprenions lundi que la date avait changé. Prévu au départ le dimanche 11 janvier, le derby entre Saint-Étienne et l'OL Lyonnes se tiendra finalement le samedi 10 janvier. L'horaire, elle, reste le même, à savoir 14h30.

    Mais ce mardi, l'ASSE a communiqué sur une autre modification. Le 16e de finale de Coupe de France se disputera ailleurs qu'au stade Salif-Keita. Direction L'Étrat pour le groupe de Jonatan Giráldez, à quelques kilomètres de là. La partie se déroulera sur le terrain synthétique du stade des Ollières.

    Mille spectateurs assis, autant autour de la main courante

    Plus petite, l'enceinte sportive peut recevoir mille spectateurs assis. Mais l'institution forézienne précise que mille personnes supplémentaires pourront assister à cette confrontation autour de la pelouse. La raison invoquée pour ce bouleversement : la vague de froid qui touche une bonne partie de l'Hexagone. Des conditions qui ont sans doute impacté l'état de la pelouse du site initialement sélectionné. Rappelons que l'arbitre Romy Fournier sera aux commandes de ce match.

    à lire également
    OL Académie
    OL Lyonnes : la réserve jouera un match amical dans le Puy-de-Dôme
    4 commentaires
    1. Gerard
      Gerard - mar 6 Jan 26 à 18 h 32

      UN horaire et non pas une !

      Signaler
    2. seb.66
      seb.66 - mar 6 Jan 26 à 18 h 59

      Jouer contre Sainté sur un synthé...
      Attention aux blessures !

      Signaler
    3. dede74
      dede74 - mar 6 Jan 26 à 19 h 22

      D'ici à samedi, tout peut encore changer étant donné la météo et ses fameuses conditions/prévisions !

      Signaler
    4. Avatar
      Poupette38 - mar 6 Jan 26 à 19 h 25

      🤔 😠 😡

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Changement de stade pour Saint-Étienne - OL Lyonnes 18:20
    Pavel Sulc lors son but pendant OL - Le Havre
    Ligue 1 : Pavel Šulc (OL) peut-il se mêler à la lutte des meilleurs buteurs ? 17:35
    OL Académie
    OL Lyonnes : la réserve jouera un match amical dans le Puy-de-Dôme 16:50
    Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
    Avec Endrick, l'OL s'offre aussi un coup com 16:00
    Les joueurs de l'OL gagnent à Monaco
    OL : la Direction de l'arbitrage ne revient pas sur le but refusé à Monaco 15:10
    Benjamin Dominguez, ailier de Bologne
    Mercato : l'OL utilisé par l'agent de Benjamin Dominguez (Bologne) ? 14:20
    OL : Endrick, premier numéro 9 depuis Gift Orban 13:30
    Mercato : l'OL s'intéresserait à un défenseur français de Leipzig 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : les joueuses font relâche ce mardi 11:50
    Ballon de l'OL
    OL académie : Haktan Şener avec les U19 turcs en janvier 11:00
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Lille devrait faire sans son attaquant Hamza Igamane face à l'OL 10:10
    En dominant Monaco, l'OL a arrêté sa mauvaise série à l'extérieur 09:25
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    OL : Ruben Kluivert a-t-il montré son vrai visage à Monaco ? 08:40
    Julien Le Cardinal suspendu pour OL - Brest 08:00
    OL : Endrick sera accompagné par un kiné du Real Madrid 07:30
    Endrick avec son nouveau maillot à l'OL
    L'attraction Endrick : l'OL tient-il son nouveau joyau ? 05/01/26
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    L'OL réagit à l'éventuelle clause sur les matchs joués par Endrick 05/01/26
    Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l'OL
    Mercato : Endrick à l’OL, un "long travail" pour Matthieu Louis-Jean 05/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut