Changement de stade pour Saint-Étienne - OL Lyonnes

Après le changement de date, le derby entre Saint-Étienne et l'OL Lyonnes est déplacé dans un autre stade. Ce 16e de finale de Coupe de France aura lieu à L'Étrat.

Pour les supporters lyonnais qui souhaiteraient faire le déplacement, si celui-ci est bien autorisé, voilà une nouvelle information à prendre en compte. Nous apprenions lundi que la date avait changé. Prévu au départ le dimanche 11 janvier, le derby entre Saint-Étienne et l'OL Lyonnes se tiendra finalement le samedi 10 janvier. L'horaire, elle, reste le même, à savoir 14h30.

Mais ce mardi, l'ASSE a communiqué sur une autre modification. Le 16e de finale de Coupe de France se disputera ailleurs qu'au stade Salif-Keita. Direction L'Étrat pour le groupe de Jonatan Giráldez, à quelques kilomètres de là. La partie se déroulera sur le terrain synthétique du stade des Ollières.

Mille spectateurs assis, autant autour de la main courante

Plus petite, l'enceinte sportive peut recevoir mille spectateurs assis. Mais l'institution forézienne précise que mille personnes supplémentaires pourront assister à cette confrontation autour de la pelouse. La raison invoquée pour ce bouleversement : la vague de froid qui touche une bonne partie de l'Hexagone. Des conditions qui ont sans doute impacté l'état de la pelouse du site initialement sélectionné. Rappelons que l'arbitre Romy Fournier sera aux commandes de ce match.