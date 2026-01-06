Double buteur à Monaco samedi (1-3), Pavel Šulc affiche d'excellentes statistiques depuis plusieurs semaines. Au point de se hisser dans le top 5 des meilleurs réalisateurs de Ligue 1.

À mi-parcours, l'OL compte un joueur dans le top 5 des meilleurs buteurs de Ligue 1. Cette phrase semble assez incroyable à prononcer. En effet, le club a perdu l'été dernier Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. Puis, Malick Fofana a disputé seulement 9 rencontres. Ces dernières semaines, un homme a pris la relève : Pavel Šulc.

Le Tchèque a marqué trois buts sur les deux dernières journées, en plus de son doublé en Coupe de France face à Saint-Cyr Collonges (3-0) et de sa réalisation face à Go Ahead Eagles (2-1). En championnat, ses pions plantés à Monaco le week-end dernier (1-3) lui permettent d'être à huit unités après 17 journées (il a disputé 16 affiches).

Les buteurs n'avancent pas très vite cette saison

Dans une compétition où la cadence n'avance pas très vite chez les canonniers, le footballeur de 25 ans parvient à s'accrocher au bon wagon. Actuellement il est quatrième du classement des joueurs les plus prolifiques. Il n'est pas très loin du Rennais Estéban Lepaul (neuf) et du Strasbourgeois Joaquín Panichelli (dix). Le premier reste le Marseillais Mason Greenwood (onze).

En raison des nombreuses blessures des attaquants du PSG, la menace est surtout incarnée par les Lensois Odsonne Édouard et Wesley Saïd (sept). En tout cas, s'il poursuit sur sa lancée, Pavel Šulc pourrait avoir les moyens de se mêler à la lutte pour cette récompense individuelle. Reste néanmoins à voir quel sera l'impact d'Endrick, amené à prendre de la place sur la ligne offensive rhodanienne.