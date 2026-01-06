Le village de Cébazat accueillera la réserve de l'OL Lyonnes dimanche 11 janvier. Les joueuses de Julien Perney affronteront Bourges en match amical.

Direction le Puy-de-Dôme, tout près de Clermont, pour la réserve de l'OL Lyonnes. Le week-end prochain, afin de préparer le retour à la compétition le 18 janvier, les Fenottes effectueront un déplacement à Cébazat, à 180 kilomètres de Lyon. Elles disputeront, au stade Bellime, une affiche amicale, ainsi que le rapporte La Montagne.

Le dimanche 11 janvier, à 14h30, les jeunes Lyonnaises rencontreront Bourges sur un terrain synthétique. Une opposition qui aura lieu dans le cadre d'une journée dédiée au football féminin. Ce sera le point d'orgue d'ailleurs de cette manifestation. Elle sera précédée de parties de futsal comptant pour la Coupe féminine régionale, puis d'un duel entre les U18F de Cébazat et les Berruyères à midi.

Duel entre deux équipes de haut de tableau en D3

L'entrée est gratuite pour assister à ces confrontations. À noter que le futur adversaire du groupe de Julien Perney évolue également en D3. Comme les Rhodaniennes, il joue les premiers rôles dans son championnat. Le FC Bourges est deuxième à presque mi-parcours, derrière Roubaix. L'OL Lyonnes est premier à égalité avec Cannes dans la poule B.