OL Lyonnes : la réserve assure avant les vacances

  • par Gwendal Chabas

    • Battue lors de la précédente journée, la réserve de l'OL Lyonnes a dominé Montpellier dimanche après-midi. Une victoire 3-0 qui lui permet de passer les fêtes à égalité avec le leader cannois.

    Le plus important après un échec, c'est le rebond. Une maxime bien appliquée par la réserve de l'OL Lyonnes ce week-end. En déplacement à Montpellier dimanche en début d'après-midi, elle est repartie de l'avant après son premier accroc de la saison le 7 décembre dernier. Dominées à domicile par l'AS Cannes (2-1), les joueuses de Julien Perney ont relevé la tête en gagnant 3 à 0 dans l'Hérault.

    Sur un coup d'éclat, Ambre Ouazar a ouvert la marque à la demi-heure de jeu. La milieu de terrain de 18 ans a tenté sa chance et transformé un corner direct en un but somptueux. Devant à la pause, les Fenottes ont fait la différence en un quart d'heure avec Isaline Di Rienzo (0-2, 60e) et Romane Rafalski (0-3, 73e).

    Nouveau match à l'extérieur pour commencer 2026

    Avec cette victoire, les Lyonnes terminent l'année sur une excellente note. Après 10 journées, elles comptent 25 points, soit autant que les Cannoises. Les Azuréennes restent néanmoins premières grâce à la différence de but particulière. Mais tout va bien pour les jeunes Rhodaniens car elles ont déjà marqué 44 buts (meilleure attaque), pour seulement 7 réalisations encaissées (meilleure défense). Place aux vacances maintenant pour récupérer, avant de retrouver la compétition le 18 janvier face à l'AS Châtenoy-le-Royal.

