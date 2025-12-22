Actualités
Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
Melchie Dumornay (OL) face au PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

D1 : le PSG lourdement puni, l'OL Lyonnes toujours plus en tête

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Sur tapis vert, le PSG a perdu trois de ses matchs de D1. L'OL Lyonnes se retrouve ainsi avec dix points d'avance sur le deuxième.

    Déjà sans rival dans sa course à la première place de la phase régulière, l'OL Lyonnes a vu son plus sérieux concurrent prendre une immense claque hors terrain. Fleury avait alerté la Fédération d'une possible irrégularité concernant la qualification de Florianne Jourde. Recrutée l'été passé par le PSG, la Franco-Canadienne a disputé les sept premières rencontres de championnat.

    Elle n'est plus réapparue depuis le 8 novembre et le succès 4-0 face aux Essoniennes. Notamment parce que le Paris Saint-Germain devait fournir un certificat international de transfert avec la licence de la footballeuse de 21 ans. Ce qu'il a fait très tardivement. Si la situation est aujourd'hui régularisée, le club a été très lourdement puni pour cela.

    - 9 points pour le PSG, qui dégringole au classement

    Comme l'annonce L'Équipe ce lundi, la FFF a infligé un match perdu sur tapis vert aux Parisiennes contre Fleury, mais pas seulement. Elles voient également fondre les bénéfices des victoires face à Strasbourg (1-0, le 19 octobre) et au Havre (2-0, le 1er novembre). Moins 9 points donc au total, ce qui envoie les coéquipières de Sakina Karchaoui au 6e rang (17 unités), derrière les Floriacumoises.

    Largement en tête avec sept longueurs d'avance sur le PSG avant cette affaire, l'OL Lyonnes compte à présent dix points (33) de plus que le PFC (23), son nouveau dauphin. Plus que jamais, Jonatan Giráldez et son groupe apparaissent seuls au monde en Première Ligue. Reste à le montrer sur le terrain jusqu'au bout de la phase finale afin de garder le titre. À noter que Paris fera appel de cette sanction, ce qui pourrait faire de nouveau bouger le classement.

    à lire également
    OL Lyonnes : la réserve assure avant les vacances
    2 commentaires
    1. Avatar
      Floyd - lun 22 Déc 25 à 16 h 27

      *sifflote*

      Signaler
    2. chignol
      chignol - lun 22 Déc 25 à 16 h 44

      Deuxième épisode de notre feuilleton "Maxime Nauzit, journaliste sportif du Figaro, à la rencontre du foot féminin".

      Je laisse la parole à notre héros Maxime :

      "Coup dur pour le PSG féminin : trois défaites sur tapis vert, la course au titre [???] compromise"

      "Jusqu’ici solides [???] dauphines de l’Olympique Lyonnais en Premier League [traduction : Première Ligue] féminine [...], les Parisiennes avaient en ligne de mire une qualification assurée [?] pour les play-offs. Mais ce rêve pourrait bien s’évaporer aussi vite qu’un tir de Diani en lucarne [?!?!?]…
      [...] En cause : une irrégularité sur la licence de Florianne Jourde, recrue franco-canadienne [traduction : québecoise], qui coûte aujourd’hui neuf points précieux à l’équipe de Jocelyn Prêcheur [!!!!!!].
      [...] À six [!?!?!?] journées de la fin, il faudra compter sur un sans-faute couplé à des faux-pas des concurrentes pour espérer accrocher le top 4 synonyme de play-offs.
      [...] Pour le PSG, le titre est peut-être déjà hors de portée."
      (puissanceparis.fr)

      La suite au prochain numéro.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Nemanja Matic face à Denis Zakaria lors de Monaco - OL
    Monaco sans ses milieux Denis Zakaria et Lamine Camara face à l'OL 16:50
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    D1 : le PSG lourdement puni, l'OL Lyonnes toujours plus en tête 16:00
    OL Lyonnes : la réserve assure avant les vacances 15:10
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Coupe de France : Lille - OL aura lieu le 11 janvier à 21 heures 14:20
    Les supporters de l'OL
    OL - Saint-Cyr Collonges : plusieurs centaines de places solidaires offertes 13:30
    Pavel Sulc (OL) face au défenseur et capitaine de Saint-Cyr Collonges, Sekhouba Souaré
    Face à l'OL, le FC Saint-Cyr Collonges a savouré l'expérience 12:40
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    CAN : Clinton Mata (OL) et l'Angola entrent en piste 11:50
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    Coupe de France : l'OL laisse un tiers de la recette au FC Saint-Cyr Collonges 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : l'OL reste solide en 32es 10:10
    OL - FC Saint-Cyr Collonges (3-0) : premier capitanat pour Maitland-Niles 09:25
    OL - Coupe de France : la qualification et c'est tout 08:40
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Monaco
    L'OL commencera l'année à Monaco puis à Lille 08:00
    Clément Guillot lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Guillot après OL - FC Saint-Cyr Collonges (3-0) : "On a été acteurs" 07:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca après OL - FC Saint-Cyr Collonges (3-0) : "Il a manqué beaucoup de choses" 21/12/25
    Adam Karabec lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL - FC Saint-Cyr Collonges (3-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir 21/12/25
    Les joueurs de l'OL félicitent Abner
    Poussif, l’OL fait malgré tout respecter la hiérarchie contre le FC Saint-Cyr Collonges 21/12/25
    Ainsley Maitland-Niles (OL) et Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : Lille pour l'OL ou Saint-Cyr Collonges en 16es 21/12/25
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    L’OL avec Hateboer et Kluivert en défense centrale 21/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut