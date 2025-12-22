D1 : le PSG lourdement puni, l'OL Lyonnes toujours plus en tête

Sur tapis vert, le PSG a perdu trois de ses matchs de D1. L'OL Lyonnes se retrouve ainsi avec dix points d'avance sur le deuxième.

Déjà sans rival dans sa course à la première place de la phase régulière, l'OL Lyonnes a vu son plus sérieux concurrent prendre une immense claque hors terrain. Fleury avait alerté la Fédération d'une possible irrégularité concernant la qualification de Florianne Jourde. Recrutée l'été passé par le PSG, la Franco-Canadienne a disputé les sept premières rencontres de championnat.

Elle n'est plus réapparue depuis le 8 novembre et le succès 4-0 face aux Essoniennes. Notamment parce que le Paris Saint-Germain devait fournir un certificat international de transfert avec la licence de la footballeuse de 21 ans. Ce qu'il a fait très tardivement. Si la situation est aujourd'hui régularisée, le club a été très lourdement puni pour cela.

- 9 points pour le PSG, qui dégringole au classement

Comme l'annonce L'Équipe ce lundi, la FFF a infligé un match perdu sur tapis vert aux Parisiennes contre Fleury, mais pas seulement. Elles voient également fondre les bénéfices des victoires face à Strasbourg (1-0, le 19 octobre) et au Havre (2-0, le 1er novembre). Moins 9 points donc au total, ce qui envoie les coéquipières de Sakina Karchaoui au 6e rang (17 unités), derrière les Floriacumoises.

Largement en tête avec sept longueurs d'avance sur le PSG avant cette affaire, l'OL Lyonnes compte à présent dix points (33) de plus que le PFC (23), son nouveau dauphin. Plus que jamais, Jonatan Giráldez et son groupe apparaissent seuls au monde en Première Ligue. Reste à le montrer sur le terrain jusqu'au bout de la phase finale afin de garder le titre. À noter que Paris fera appel de cette sanction, ce qui pourrait faire de nouveau bouger le classement.