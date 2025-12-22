L'un est suspendu, l'autre à la CAN. Face à l'OL, Monaco ne pourra pas s'appuyer sur sa doublette Denis Zakaria - Lamine Camara au milieu.

Monaco entretient une drôle d'histoire avec les blessures. Mais cette saison, les suspensions viennent s'ajouter à ce problème récurrent. Face à l'OL par exemple, l'ASM ne sera pas au complète, loin de là, comme son rival d'ailleurs. Le match n'est "que" le 3 janvier, cependant, nous savons déjà que le club du Rocher sera handicapé dans l'entrejeu. En effet, son duo Denis Zakaria - Lamine Camara est indisponible.

Le premier sera suspendu après son carton jaune en Coupe de France ce week-end. Le second est actuellement à la CAN avec le Sénégal et Moussa Niakhaté. Autre absent pour la même raison, le Sénégalais Krépin Diatta. Sachant qu'à deux semaines de la confrontation, les Monégasques ne peuvent pas compter sur Ansu Fati (ischio-jambier gauche), en réathlétisation, ni Paul Pogba (mollet gauche), Vanderson (gêne au quadriceps gauche) et Philipp Köhn (coup au genou droit).

Rupture du ligament croisé pour Minamino

À cette liste s'est ajouté Takumi Minamino. Dimanche à Auxerre, où son équipe a gagné 2 à 1, le Japonais est sorti sur une civière suite à un mauvais appui alors qu'il était à la lutte avec Fredrik Oppegard. "Nous ne savons pas encore de quoi il souffre exactement. On espère que ce ne sera pas trop grave mais les premiers tests n'étaient pas très positifs", a commenté son entraîneur, Sébastien Pocognoli. Ce lundi, un communiqué est tombé confirmant la crainte, à savoir une rupture du ligament croisé.

Nouvelle positive pour le groupe de la Principauté, le défenseur ou milieu Jordan Teze reviendra de suspension pour cette affiche. Du côté de l'Olympique lyonnais, outre Moussa Niakhaté et Clinton Mata à la Coupe d'Afrique des Nations, Ernest Nuamah et Malick Fofana manqueront à l'appel.