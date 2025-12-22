Actualités
Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
Clinton Mata lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

CAN : Clinton Mata (OL) et l'Angola entrent en piste

  • par Gwendal Chabas

    • Au lendemain de la qualification de l'OL pour les 16es de finale de la Coupe de France, Clinton Mata débute sa CAN. L'Angola défie l'Afrique du Sud.

    C'était assez attendu, mais l'OL a plutôt bien négocié son premier match sans ses internationaux africains. Dimanche soir, il a gagné son 32e de finale contre le FC Saint-Cyr Collonges (3-0), sans être brillant, certes. Au Maroc, Moussa Niakhaté (Sénégal) et Clinton Mata (Angola) devaient observer attentivement cette affiche. Car les deux joueurs sont actuellement en phase d'attente pour entamer leur CAN.

    Première journée déjà cruciale

    Cela ne va pas tarder pour l'Angolais, puisque sa compétition démarre ce lundi. Avec déjà une affiche cruciale en vue de la qualification. Les coéquipiers du défenseur lyonnais affronteront l'Afrique du Sud, leur rival pour la deuxième place, sur le papier, derrière l'Égypte. Le match est programmé à 18 heures, à Marrakech.

    Clinton Mata devrait être titulaire pour sa première apparition à la Coupe d'Afrique des Nations. Un premier rendez-vous déterminant, bien que les meilleurs troisièmes soient également invités en 8es de finale. Après cette première journée, l'équipe menée par Patrice Beaumelle se mesurera aux Zimbabwéens (26/12) puis aux Égyptiens (29/12). À voir ensuite si l'aventure se poursuit après les phases de poules pour les Palancas Negras.

