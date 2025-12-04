OL : Clinton Mata appelé par l'Angola pour la CAN

Sans surprise, Clinton Mata jouera bien la CAN avec l'Angola. Le polyvalent défenseur, qui est actuellement en soin, a été convoqué par son sélectionneur pour le tournoi africain.

C'est maintenant officiel. On se doutait que Patrice Patrice Beaumelle appellerait Clinton Mata pour la CAN à venir au Maroc. Le sélectionneur de l'Angola a dévoilé mercredi sa liste pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera du 21 décembre au 18 janvier 2026. Le défenseur central, qui peut évoluer sur le côté droit, figure bien parmi les 28 footballeurs convoqués pour cette grande échéance.

Durant le tournoi, les Palancas Negras défieront dans l'ordre chronologique l'Afrique du Sud le lundi 22 décembre (18 heures), puis le Zimbabwe le vendredi 26 (13h30) et enfin l'Égypte le 29 à 17 heures. Rien d'insurmontable pour une qualification, alors que les meilleurs troisièmes verront aussi les 8es de finale.

Jouera-t-il face au Havre le 14 décembre ?

Dans les jours à venir, l'entraîneur français en dira plus sur les modalités de la très courte préparation. Rappelons en effet que les clubs ont la possibilité de conserver les sportifs africains retenus jusqu'au 15 décembre. Or, l'OL reçoit Le Havre le dimanche 14 décembre à 15 heures.

Clinton Mata sera-t-il disponible pour cette rencontre, ou bien l'Olympique lyonnais acceptera-t-il de laisser partir l'un de ses hommes de base un peu avant ? La question se posera également avec Moussa Niakhaté (Sénégal). En attendant, il faudra que l'Angolais se remette sur pied.

L'ex-OL Jordy Gaspar également appelé

En effet, il a raté les deux dernières sorties de son équipe face au Maccabi Tel-Aviv (0-6) et Nantes (3-0) en raison d'une blessure derrière la cuisse. À voir s'il sera rétabli pour le voyage à Lorient dimanche soir (20h45). Par ailleurs, l'ex-Rhodanien Jordy Gaspar est pareillement dans la liste de l'Angola pour la CAN.