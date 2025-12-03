OL : Mata et Niakhaté finalement présents contre Le Havre ?

Très certainement convoqués pour la Coupe d’Afrique des Nations, Clinton Mata et Moussa Niakhaté pourraient finalement bien être présents pour le dernier match de Ligue 1 en 2025. La FIFA aurait autorisé les clubs à libérer leurs joueurs qu’à compter du 15 décembre.

Et si Paulo Fonseca n’avait pas besoin de bricoler sa défense centrale le dimanche 14 décembre prochain ? Depuis une semaine, l’entraîneur portugais tente de justifier son passage à une défense à trois pour anticiper la Coupe d’Afrique des Nations. Avec Clinton Mata et Moussa Niakhaté sur le départ, l’OL va devoir vivre sans ses deux défenseurs titulaires. Seulement, il se pourrait bien que la formation lyonnaise puisse profiter d’eux pour un match supplémentaire. Initialement, les deux centraux auraient dû manquer les deux derniers rendez-vous de décembre, à savoir la venue du Havre le 14 décembre et le match de Coupe de France contre Saint-Cyr Collonges une semaine plus tard.

Le 15 plutôt que le 8 pour libérer les joueurs

Or, les clubs étaient encore dans l’attente de la date officielle pour libérer leurs joueurs en vue de cette CAN. Et il semblerait que la FIFA soit allée dans leur sens au détriment des sélections, puisque ce serait la date du 15 décembre qui aurait été arrêtée. Rien d’officiel pour le moment, mais le sélectionneur de l’Angola a confirmé ce bruit de couloir qui se fait de plus en plus pressant. "C'est ma 8e CAN et on se retrouve toujours prévenu au dernier moment, a déclaré Patrice Beaumelle sur RMC. Jusqu'à hier (lundi), le règlement FIFA libérait les joueurs le lundi 8 et non le lundi 15. Ça fait deux mois qu'on organise tout, qu'on engage des frais…"

Si pour les sélections africaines, cela ne laisse qu’une semaine pour préparer la CAN, pour les clubs comme l’OL, cette décision devrait donner le sourire.