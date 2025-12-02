Coupe de France : où se jouera Saint-Cyr Collonges - OL ?

Dans un peu moins de trois semaines, Saint-Cyr Collonges (R1) défiera l'OL en 32es de finale de la Coupe de France. Mais avant ça, il faudra trancher la question du stade pour cette affiche.

Ce week-end, le stade des Combes, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, a été le théâtre d'une superbe performance. Son pensionnaire, Saint-Cyr Collonges, a battu aux tirs au but le FC Rhône-Vallées, s'ouvrant la voie des 32es de finale de la Coupe de France. Ce duel entre deux formations de Régional 1 a donc tourné en faveur des hommes de Clément Guillot.

Et ce résultat a propulsé les Rhodaniens au 7e ciel, puisque lundi soir, le tirage au sort a mis sur leur route l'Olympique lyonnais. Un derby, car il y a moins de 30 minutes de route entre la petite commune de 6.000 habitants et Décines. Après la joie de cette annonce, il faut désormais se concentrer sur la logistique pour la lanterne rouge de la poule B de R1.

Saint-Cyr Collonges espère jouer au Parc OL

Où disputer cette affiche historique qui aura lieu le 19, 20 ou 21 décembre ? Pas de son enceinte, comme l'a reconnu le président, Hassan Baba-Arbi, puisqu'elle n'est pas homologuée. "Je pense que ça va plutôt se disputer chez eux, enfin, on espère", a-t-il confié. Il serait en effet possible de placer cette rencontre au Parc OL, mais une donnée complique cette éventualité.

Le samedi 20, l'OL Lyonnes reçoit Fleury à 21 heures en championnat. Une programmation qui rend délicate, pour la bonne tenue de la pelouse, une délocalisation dans l'antre des Lyonnais. Des discussions vont donc avoir lieu entre toutes les parties pour organiser ce qui promet d'être une belle fête du football local. Selon nos informations, lundi soir, les dirigeants de Saint-Cyr Collonges n'avaient pas encore échangé avec leurs homologues.