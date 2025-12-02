Au-delà des deux victoires de la semaine, qui peuvent se relativiser, l'OL semble avoir grandi ces derniers jours. Il a testé un nouveau schéma, essayé Tanner Tessmann à un autre poste et vu Abner s'épanouir comme piston.

Depuis le début de la saison, Paulo Fonseca a parfois su surprendre. On se souvient de ses compositions d'équipe sans vrai avant-centre dans les chocs du haut du tableau. Mais globalement, ses systèmes étaient connus, avec un 4-2-3-1, qui pouvait tout de même varier selon les profils des attaquants et du numéro 10. Sauf que la semaine passée, l'entraîneur de l'OL a innové.

Il est ainsi passé en 3-4-2-1, avec beaucoup de mouvements chez les trois éléments offensifs. Un trio Corentin Tolisso, Martin Satriano et Pavel Šulc qui s'est illustré et a été décisif (cinq buts et trois offrandes). De quoi ouvrir quelques perceptives, même si ces formules à trois ont la réputation de demander davantage de temps afin d'être maîtrisées.

Un système à revoir

Surtout, il faudra attendre d'en voir plus pour se faire une opinion sur le dispositif. Les deux oppositions, principalement contre le Maccabi Tel-Aviv (0-6), ne sont en effet pas vraiment révélatrices. Celle contre Nantes aurait pu l'être, mais l'exclusion de Junior Mwanga avant la pause amène tout de même à ne pas s'enflammer, malgré la belle victoire (3-0).

D'autant plus que le premier acte n'a pas été très reluisant pour l'Olympique lyonnais. "J'ai trouvé que ça ronronnait un peu en première période, c'était assez scolaire. On sentait un peu se manque de talent, la possession était stérile, a relevé Enzo Reale, formé à Tola-Vologe, dans Tant qu'il y aura des Gones lundi. Le carton rouge a fait du bien, car si on regarde avant la pause, les plus grosses situations étaient nantaises. C'est bien pour la confiance, mais il ne faut pas s'emballer."

Encore du travail dans l'animation

Néanmoins, le staff a désormais une base de travail pour analyser les avantages et les inconvénients de cette stratégie. "J’ai regardé les autres équipes, cette structure était positive pour avoir l’occasion de bien presser et nous l’avons bien fait. C’est aussi la possibilité d’avoir des joueurs forts dans la première phase de construction, soulignait Paulo Fonseca samedi. Nous pouvons mettre cinq éléments sur la ligne défensive. J’aime beaucoup ce système, mais chaque match est différent."

Avec ce schéma, les Rhodaniens disposent de plusieurs options à la relance. "Avec le ballon, nous avons la possibilité de construire à trois plus deux (pistons) ou trois plus un (4 à plat ponctuellement), a ajouté le Portugais. C'est très positif." Reste cependant à faire attention à ne pas se priver d'une solution supplémentaire plus haut sur le terrain, notamment face à des blocs bas. Ce qui donne alors l'impression de faire tourner la balle sans véritablement progresser, comme on a pu l'observer contre Nantes.

Abner, le grand gagnant de ce changement

L'un des grands gagnants de cette semaine n'est autre qu'Abner. Le Brésilien, moins à son aise défensivement, est un peu déchargé de cette mission avec Nicolas Tagliafico derrière lui. Un jeu collant davantage à sa force de projection. "Pour les pistons, je ne suis pas sûr qu'Hans Hateboer ait les qualités pour évoluer dans ce registre, surtout pour déborder. En revanche, Abner a plus ce costume, a constaté Nicolas Puydebois, triple champion de France avec l'OL (2003-2005). D'ailleurs, la plupart des occasions sont venues de son côté." Idem pour Ainsley Maitland-Niles, plus un contre-attaquant qu'un arrière latéral dans l'âme.

Enfin, un autre garçon sort renforcé de ces deux rencontres, Tanner Tessmann. Repositionné comme défenseur central droit, l'Américain s'en est assez bien tiré. De bon augure peut-être pour l'OL, alors qu'il faut préparer le départ à la CAN de Clinton Mata (Angola) et Moussa Niakhaté (Sénégal). Mais là aussi, l'adversité n'a pas permis de répondre à toutes les interrogations.

Tessmann, vraiment crédible comme défenseur ?

Au moins, il a su bien s'en tirer et négocier les interventions chaudes qu'il a négociées, même si ce fut parfois de justesse. "Son replacement a fonctionné jusqu'ici. Dans ses choix et sa lecture de jeu, il a plutôt été bon, a salué Nicolas Puydebois. Le faire descendre d'un cran peut être une bonne chose, mais c'est à confirmer." Il faudra d'ailleurs faire un point sur état de santé, alors qu'il a paru touché à sa sortie du terrain à la 90e minute.

Avec une semaine complète pour travailler avant Lorient, les Lyonnais auront du temps pour préparer ce déplacement en Bretagne. De quoi peaufiner et effectuer des réglages sur ces innovations tactiques. Avec l'ambition de gagner deux parties de rang en Ligue 1 pour la première fois depuis septembre. Sans oublier le retour à la compétition d'Orel Mangala, qui amène une option de plus au milieu, loin d'être du luxe pour l'effectif rhodanien.