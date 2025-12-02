Actualités
    • Fin août, l'OL a prêté, avec option d'achat, Saël Kumbedi à Wolfsburg. Depuis ce week-end, le club allemand aurait réalisé les conditions pour que le transfert soit définitif.

    Après un exercice 2024-2025 déficitaire de 201,2 millions d’euros, ce revenu supplémentaire ne sera pas du luxe pour l'OL. Néanmoins, cette opération est très loin de combler les pertes de ces derniers mois. Pour autant, il aurait bouclé la vente de Saël Kumbedi, trois mois après l'officialisation du prêt du défenseur à Wolfsburg. En août dernier, l'Olympique lyonnais avait annoncé le départ du footballeur de 20 ans en Allemagne.

    Les conditions étaient les suivantes : prêt payant d'un million d'euros, assorti d’une option d’achat fixée à 6 M€, auxquels pourront s’ajouter 2 M€ de bonus, ainsi qu’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future. Or, selon Foot Mercato, les conditions pour un transfert définitif ont été remplies par la formation de la Basse-Saxe.

    Transfert à 7 M€

    Il s'agissait pour le latéral droit de disputer cinq matchs de championnat en tant que titulaire, tout en restant au moins 45 minutes sur la pelouse. Il a vécu sa cinquième titularisation en Bundesliga le 30 novembre, signant au passage sa troisième passe décisive en six apparitions.

    L'international Espoirs français, qui a mis un peu de temps à se faire sa place, semble aujourd'hui bien installé dans le groupe. Avec la levée de cette option, l'OL obtiendrait 7 M€ pour le membre de la génération 2005. Rappelons que Saël Kumbedi était arrivé dans le Rhône en 2022, et qu'il a disputé 62 parties avec les Lyonnais.

    Une équipe en délicatesse

    Sa nouvelle formation, elle, se trouve en difficulté. Elle compte seulement deux succès après douze journées, et pointe au quinzième rang. Elle s'est surtout séparée de son entraîneur, Paul Simonis, le 9 novembre, signe des difficultés qu'elle peut rencontrer actuellement.

    3 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 2 Déc 25 à 8 h 25

      Je l'ai souvent trouvé limité chez nous. Mais il faut dire que cette année il nous aurait fait beaucoup de bien.

      Au final on s'en sépare, peut-être qu'on ne lui trouvait rien de spécial... je veux bien, mais son prix de vente est selon moi très faible, on aurait pu en tirer un peu plus.

      Signaler
    2. cavegone
      cavegone - mar 2 Déc 25 à 8 h 30

      C’est quand même très peu pour ce joueur à fort potentiel. Mais bon quand t’es aux abois les vautours sont légions 🙄

      Il faut quand même relativiser le déficit, aujourd’hui on est plus entre 50 et 100 de déficit puisque la masse salariale a baissé de 40% et qu’on a vendu quelques joueurs.
      J’espère aussi que l’OL fait la part belle aux events car là aussi on a atteint un niveau très bas lors du dernier bilan.
      On pourrait croire qu’être propriétaire de son stade est un gouffre alors que tous les grands clubs savent quelle manne ça peut être si tu l’exploites bien.
      Utilisons notre écrin pour sortir de cette situation où on brade le moindre de nos joueurs à des sous-clubs.
      Oui Wolfsbourg ou Villareal sont des petits clubs…😅

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mar 2 Déc 25 à 8 h 47

        Oui mais le soucis c'est que chaque année on est en déficit. Ok cette année le déficit est plus faible, de l'ordre de 50 à 100 M surement, mais on a fait des efforts monstrueux !

        Mais ça veut dire que pour être à l'équilibre il faudrait qu'on vendre nos meilleurs joueurs à plusieurs dizaines de millions CHAQUE ANNEE, tout en ayant un masse salariale très faible ! Et si possible une qualif en LDC...

        On va devoir faire ça pendant encore au moins 2/3 ans, en flairant des bons coups sur le marché des transferts. Avec un peu de chance d'ici là on fera une Lille et on arrivera à revenir dans le positif.

        Sans oublier les droits TV qui devraient revenir petit à petit...

        Signaler

