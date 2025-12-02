Fin août, l'OL a prêté, avec option d'achat, Saël Kumbedi à Wolfsburg. Depuis ce week-end, le club allemand aurait réalisé les conditions pour que le transfert soit définitif.

Après un exercice 2024-2025 déficitaire de 201,2 millions d’euros, ce revenu supplémentaire ne sera pas du luxe pour l'OL. Néanmoins, cette opération est très loin de combler les pertes de ces derniers mois. Pour autant, il aurait bouclé la vente de Saël Kumbedi, trois mois après l'officialisation du prêt du défenseur à Wolfsburg. En août dernier, l'Olympique lyonnais avait annoncé le départ du footballeur de 20 ans en Allemagne.

Les conditions étaient les suivantes : prêt payant d'un million d'euros, assorti d’une option d’achat fixée à 6 M€, auxquels pourront s’ajouter 2 M€ de bonus, ainsi qu’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future. Or, selon Foot Mercato, les conditions pour un transfert définitif ont été remplies par la formation de la Basse-Saxe.

Transfert à 7 M€

Il s'agissait pour le latéral droit de disputer cinq matchs de championnat en tant que titulaire, tout en restant au moins 45 minutes sur la pelouse. Il a vécu sa cinquième titularisation en Bundesliga le 30 novembre, signant au passage sa troisième passe décisive en six apparitions.

L'international Espoirs français, qui a mis un peu de temps à se faire sa place, semble aujourd'hui bien installé dans le groupe. Avec la levée de cette option, l'OL obtiendrait 7 M€ pour le membre de la génération 2005. Rappelons que Saël Kumbedi était arrivé dans le Rhône en 2022, et qu'il a disputé 62 parties avec les Lyonnais.

Une équipe en délicatesse

Sa nouvelle formation, elle, se trouve en difficulté. Elle compte seulement deux succès après douze journées, et pointe au quinzième rang. Elle s'est surtout séparée de son entraîneur, Paul Simonis, le 9 novembre, signe des difficultés qu'elle peut rencontrer actuellement.