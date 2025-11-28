Actualités
Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, et sa présidente Michele Kang (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Eagle Football Group : un résultat net déficitaire de plus de 200M€

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Après un report, Eagle Football Group (ex-OL Groupe) a publié les résultats annuels de l’exercice 2024-2025. Sans surprise, ils sont déficitaires mais les pertes se retrouvent particulièrement élevées.

    Depuis plusieurs semaines, voire mois, la direction de l’OL mais aussi Eagle Football Group avaient préparé le terrain. L’exercice 2024-2025 allait être déficitaire et il ne fallait pas s’attendre à des miracles. Après avoir été repoussés, les résultats annuels de l’exercice ont finalement été publiés ce vendredi 28 novembre. Sans surprise, ils sont bien dans le rouge, mais peut-être encore un peu plus que ce qui pouvait être imaginé. Des pertes montant jusqu’à 201,2 millions d’euros contre 25,1 millions d’euros à pareille époque il y a un an. L’OL avait pourtant bien vendu Rayan Cherki à Manchester City au début du mois de juin (31,4 millions d’euros net) pour faire de l’argent frais dans les caisses. Mais, il en aurait fallu beaucoup plus pour avoir une situation bien moins alarmante.

    Une réduction de la masse salariale

    En reprenant le contrôle de l’OL et d’Eagle Football Group, Michele Kang a donc hérité d’une vraie patate chaude. Si elle a sauvé le club d’une relégation en Ligue 2, l’Américaine a aussi repensé la stratégie rhodanienne pour réduire cette dette pour les années futures. Le communiqué met en avant la réduction de la masse salariale (-40%) ainsi que les investissements. Seulement, cela ne suffira pas, comme l’a déclaré Michael Gerlinger. L’OL vise une situation meilleure d’ici à trois ans, date également de l’accord signé avec l’UEFA et qui plombe aussi les finances avec une "charge de 12,5 millions d'euros liée à l'accord de règlement signé avec l'instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA en juin 2025".

    Des dettes et créances liées à Eagle

    À côté de ça, l’OL n’a pas mis de côté la situation qui peut régner au sein d’Eagle Football et des tours de passe-passe de John Textor avec Botafogo ou Molenbeek. Si le club réfute les accusations du club brésilien et "ses réclamations, le Groupe enregistre des dettes et créances avec des parties liées et travaille avec son actionnaire de contrôle, Eagle Football Holdings Bidco, à une solution globale d’apurement des dettes et créances réciproques." Si le sportif a permis d'oublier les mauvais souvenirs de l'été, ce communiqué rappelle que tout reste à faire encore pour retrouver une situation non pas normale, mais acceptable.

    2 commentaires
    1. janot06
      janot06 - ven 28 Nov 25 à 20 h 59

      Un vrai gouffre... Que va en penser la DNCG ?

        Gune56 - ven 28 Nov 25 à 21 h 19

        Elle va maintenir les sanctions: contrôle Masse salariale et indemnités de transfert et probablement demander une augmentation de la garantie.
        Mais la situation est catastrophique et il va falloir que les actionnaires d'Eagle Holding et de EFG mettent des sous sur la table, sinon ce sera le dépôt de bilan...

