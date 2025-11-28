Actualités
Zarko Lazetic, entraîneur du Maccabi Tel-Aviv
Zarko Lazetic, entraîneur du Maccabi Tel-Aviv (@DR)

L’OL a "respecté" le Maccabi Tel Aviv (0-6)

  • par David Hernandez

    • Large vainqueur du Maccabi Tel Aviv, l’OL a continué à attaquer malgré le score de 3-0 à la pause. Un état d’esprit salué par le coach de la formation israélienne.

    Avec un point en cinq matchs et une différence de buts de -13, le Maccabi Tel Aviv n’est pourtant pas dernier de la phase de ligue de cette Ligue Europa. Non, la palme revient à Nice avec son zéro pointé et cela veut en dire beaucoup sur le niveau des Aiglons dans cette campagne. Car on ne va pas se mentir, le visage proposé par le Maccabi jeudi soir à Backa Topola a été très loin de celui d’une formation qui joue l’Europe. Transpercés de toutes parts par l’OL, les Israéliens n’ont pas existé à la "maison" avec seulement cinq tirs tentés et aucun cadré. Un set blanc pour les Lyonnais (0-6) qui ne souffre presque d’aucune contestation. "Ils ont été meilleurs dans tous les segments du jeu", a concédé Zarko Lazetic, le coach serbe du Maccabi.

    "Une leçon et une opportunité d'apprendre"

    Malgré un passage plutôt intéressant après le break fait par Corentin Tolisso, le Maccabi Tel Aviv a été loin de ce qu’il avait pu montrer à Aston Villa lors de la journée précédente. Il y avait certes eu une défaite (4-2), mais les coéquipiers de Peretz en étaient au moins sortis avec les honneurs. Jeudi soir, ce ne fut pas le cas avec ce lourd revers. "Je ne m’attendais pas à perdre 6-0, bien sûr. C’est une défaite dure mais aussi une leçon et l’opportunité d’apprendre", a poursuivi le coach. Malgré l’entrée en jeu de plusieurs jeunes à l’OL, Lazetic a tenu à souligner que les Lyonnais "nous ont respectés, ils n’ont pas levé le pied. On aurait aimé moins de respect, par exemple à 3-0." Finalement, Moussa Niakhaté et les siens en ont remis trois en seconde période.

