L'OL se rassure et s'amuse face au Maccabi Tel Aviv (0-6)

Opposé au Maccabi Tel Aviv ce jeudi en Ligue Europa, l'OL a déroulé pour retrouver le chemin de la victoire (0-6). Après cinq matchs sans succès, les sourires étaient de retour chez les Lyonnais.

On ne savait pas vraiment à quoi s’attendre pour l’OL face au 2e du championnat d’Israël. Bien en place dans sa compétition locale, le Maccabi Tel-Aviv est en revanche en grande difficulté en Ligue Europa. On a vite compris pourquoi dès les premières minutes du match, puisque les coéquipiers de Corentin Tolisso ont confisqué la balle, ne la rendant que très rarement à leur adversaire (67 % au final).

Résultat, dans un 3-4-3 inédit, les Lyonnais ont dominé de la tête et des épaules la première période. Avec trois buts pour se mettre à l’abri. Le champion du monde a été très présent, tout comme Abner. Il a dévié le ballon sur l’ouverture du score du Brésilien suite à un centre (0-1, 4e). Puis, il est à la conclusion sur une bonne passe au deuxième poteau du piston du soir (0-2, 25e). Petit plus de ces 45 premières minutes, Moussa Niakahté a mis un terme à la série noire de son équipe sur penalty (trois ratés) en transformant la sentence sifflée pour une faute sur Pavel Sulc (0-3, 35e).

Premier triplé pour Corentin Tolisso

De quoi se faire du bien au moral dans une spirale délicate. Avec en plus l’importance de la différence de buts, qui aurait pu être meilleure avec les têtes de Martin Satriano (15e et 45e+1) ou encore la reprise du plat du pied de Tolisso (21e). Des frappes hors du cadre à chaque fois.

Mais la note a gonflé tout de même, avec un coup de patte délicieux de Sulc pour la tête de Tolisso, qui a appuyé sa tête pour le 4 à 0 (51e). Le capitaine rhodanien s’est même offert son premier triplé avec son club formateur deux minutes plus tard, toujours bien positionné pour offrir une solution à Sulc (0-5, 53e). La fête était totale avec les entrants également décisifs, à l’image de Khalis Merah pour Adam Karabec, auteur du 6-0 (62e). Pas de réalisation supplémentaire après ça, mais tout de même un carton rouge pour les Telaviviens dans le temps additionnel.

L'OL prend la première place en Ligue Europa

Un succès large et très bien construit qui permet à l’OL de prendre la tête de la Ligue Europa, devant Midtjylland et Aston Villa (12 points aussi après 5 journées). Surtout, il met un terme à la série de sorties sans victoire toutes compétitions confondues. Voilà la machine relancer, mais il faudra le confirmer dimanche soir à domicile contre le FC Nantes. En Ligue Europa, l’Olympique lyonnais repart de Serbie, où la rencontre était délocalisée, avec beaucoup de positif et la qualification pour les barrages acquise ou presque.