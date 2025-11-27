L'OL se rassure et s'amuse face au Maccabi Tel Aviv (0-6)

Opposé au Maccabi Tel Aviv ce jeudi en Ligue Europa, l'OL a déroulé pour retrouver le chemin de la victoire (0-6). Après cinq matchs sans succès, les sourires étaient de retour chez les Lyonnais.
On ne savait pas vraiment à quoi s’attendre pour l’OL face au 2e du championnat d’Israël. Bien en place dans sa compétition locale, le Maccabi Tel-Aviv est en revanche en grande difficulté en Ligue Europa. On a vite compris pourquoi dès les premières minutes du match, puisque les coéquipiers de Corentin Tolisso ont confisqué la balle, ne la rendant que très rarement à leur adversaire (67 % au final).
Résultat, dans un 3-4-3 inédit, les Lyonnais ont dominé de la tête et des épaules la première période. Avec trois buts pour se mettre à l’abri. Le champion du monde a été très présent, tout comme Abner. Il a dévié le ballon sur l’ouverture du score du Brésilien suite à un centre (0-1, 4e). Puis, il est à la conclusion sur une bonne passe au deuxième poteau du piston du soir (0-2, 25e). Petit plus de ces 45 premières minutes, Moussa Niakahté a mis un terme à la série noire de son équipe sur penalty (trois ratés) en transformant la sentence sifflée pour une faute sur Pavel Sulc (0-3, 35e).
Premier triplé pour Corentin Tolisso
De quoi se faire du bien au moral dans une spirale délicate. Avec en plus l’importance de la différence de buts, qui aurait pu être meilleure avec les têtes de Martin Satriano (15e et 45e+1) ou encore la reprise du plat du pied de Tolisso (21e). Des frappes hors du cadre à chaque fois.
Mais la note a gonflé tout de même, avec un coup de patte délicieux de Sulc pour la tête de Tolisso, qui a appuyé sa tête pour le 4 à 0 (51e). Le capitaine rhodanien s’est même offert son premier triplé avec son club formateur deux minutes plus tard, toujours bien positionné pour offrir une solution à Sulc (0-5, 53e). La fête était totale avec les entrants également décisifs, à l’image de Khalis Merah pour Adam Karabec, auteur du 6-0 (62e). Pas de réalisation supplémentaire après ça, mais tout de même un carton rouge pour les Telaviviens dans le temps additionnel.
L'OL prend la première place en Ligue Europa
Un succès large et très bien construit qui permet à l’OL de prendre la tête de la Ligue Europa, devant Midtjylland et Aston Villa (12 points aussi après 5 journées). Surtout, il met un terme à la série de sorties sans victoire toutes compétitions confondues. Voilà la machine relancer, mais il faudra le confirmer dimanche soir à domicile contre le FC Nantes. En Ligue Europa, l’Olympique lyonnais repart de Serbie, où la rencontre était délocalisée, avec beaucoup de positif et la qualification pour les barrages acquise ou presque.
Petit résultat, ils doivent en mettre quinze
Bravo!
Que ce fut dur et stressant !...
One more time, MERCI à Coco d'avoir mis le 500 ème but de l'histoire en coupes d'Europe pour notre club de coeur .
Ce ne pouvait être que lui !....👍👏💖
Et cela restera bien présent au musée de l'OL.
Le reste, anecdotique....
Il fait la paire avec Alex qui marque le 1er but au Groupama 😍
Poupette,
J'y ai pensé très fort aussi .
Dans ces cas là, je crois peu au hasard ...😍
un bon match d'entrainement qui a permis de tester un dispositif interessant , à revoir contre une vraie adversité .
Tessman en DC est plus rassurant qu'au milieu .
Tyler Morton fluidifie énormément le jeu et est vraiment indispensable .
Le pauvre Satriano continue à manger son pain noir , il a eu une demie occasion quand même ...
Pour se rassurer avant nantes, ça ne pouvait pas être mieux !
On est 1er, pas mal
Il fallait gagner, c'est fait.
Je salue le triplé de Coco ( en avait-il réussi un dans sa carrière, je ne crois pas) ainsi que le 500 ème but lyonnais en compétition européenne.
6 buts marqués, et toujours aucun de Satriano...
Ce soir, L'OL est le leader de l'Europa League grâce à sa différence de buts, bravo.
Mais que c'était faible en face !
nice s'est pris une branlée à porto 3-O
ils sont bon derniers avec 5 défaites en 5 match
Bravo franck Haise !
Nice, chaque année, c'est la honte assurée comme l'OM en C1 (sauf cette saison)
Prochain match les Eagles, ils viennent d'en prendre 4 chez eux par Stuttgart. Voilà encore une occasion d'améliorer notre goal-average.
Bon.pour le goal average, pour la confiance, pour le turn over, pour faire rentrer des jeunes.
Bemol Satriano...sur 6 buts rien pour lui, meme pas une passe dé.
Faut qu il s accroche.
Ceci dit... franchement j ai pas souvenir d avoir jamais vu l'OL affronter un adversaire aussi faible en coupe d europe.
On prend quand méme.