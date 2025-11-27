Actualités
L'OL se rassure et s'amuse face au Maccabi Tel Aviv (0-6)

  • par Gwendal Chabas
    • Opposé au Maccabi Tel Aviv ce jeudi en Ligue Europa, l'OL a déroulé pour retrouver le chemin de la victoire (0-6). Après cinq matchs sans succès, les sourires étaient de retour chez les Lyonnais.

    On ne savait pas vraiment à quoi s’attendre pour l’OL face au 2e du championnat d’Israël. Bien en place dans sa compétition locale, le Maccabi Tel-Aviv est en revanche en grande difficulté en Ligue Europa. On a vite compris pourquoi dès les premières minutes du match, puisque les coéquipiers de Corentin Tolisso ont confisqué la balle, ne la rendant que très rarement à leur adversaire (67 % au final). 

    Résultat, dans un 3-4-3 inédit, les Lyonnais ont dominé de la tête et des épaules la première période. Avec trois buts pour se mettre à l’abri. Le champion du monde a été très présent, tout comme Abner. Il a dévié le ballon sur l’ouverture du score du Brésilien suite à un centre (0-1, 4e). Puis, il est à la conclusion sur une bonne passe au deuxième poteau du piston du soir (0-2, 25e). Petit plus de ces 45 premières minutes, Moussa Niakahté a mis un terme à la série noire de son équipe sur penalty (trois ratés) en transformant la sentence sifflée pour une faute sur Pavel Sulc (0-3, 35e). 

    Premier triplé pour Corentin Tolisso

    De quoi se faire du bien au moral dans une spirale délicate. Avec en plus l’importance de la différence de buts, qui aurait pu être meilleure avec les têtes de Martin Satriano (15e et 45e+1) ou encore la reprise du plat du pied de Tolisso (21e). Des frappes hors du cadre à chaque fois.

    Mais la note a gonflé tout de même, avec un coup de patte délicieux de Sulc pour la tête de Tolisso, qui a appuyé sa tête pour le 4 à 0 (51e). Le capitaine rhodanien s’est même offert son premier triplé avec son club formateur deux minutes plus tard, toujours bien positionné pour offrir une solution à Sulc (0-5, 53e). La fête était totale avec les entrants également décisifs, à l’image de Khalis Merah pour Adam Karabec, auteur du 6-0 (62e). Pas de réalisation supplémentaire après ça, mais tout de même un carton rouge pour les Telaviviens dans le temps additionnel.

    L'OL prend la première place en Ligue Europa

    Un succès large et très bien construit qui permet à l’OL de prendre la tête de la Ligue Europa, devant Midtjylland et Aston Villa (12 points aussi après 5 journées). Surtout, il met un terme à la série de sorties sans victoire toutes compétitions confondues. Voilà la machine relancer, mais il faudra le confirmer dimanche soir à domicile contre le FC Nantes. En Ligue Europa, l’Olympique lyonnais repart de Serbie, où la rencontre était délocalisée, avec beaucoup de positif et la qualification pour les barrages acquise ou presque.

    12 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 27 Nov 25 à 22 h 54

      Petit résultat, ils doivent en mettre quinze

    2. Avatar
      Gune56 - jeu 27 Nov 25 à 22 h 54

      Bravo!

    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - jeu 27 Nov 25 à 22 h 55

      Que ce fut dur et stressant !...
      One more time, MERCI à Coco d'avoir mis le 500 ème but de l'histoire en coupes d'Europe pour notre club de coeur .
      Ce ne pouvait être que lui !....👍👏💖

      Et cela restera bien présent au musée de l'OL.

      Le reste, anecdotique....

      1. Avatar
        Poupette38 - jeu 27 Nov 25 à 23 h 10

        Il fait la paire avec Alex qui marque le 1er but au Groupama 😍

        1. Dede Passion 69
          Dede Passion 69 - jeu 27 Nov 25 à 23 h 15

          Poupette,
          J'y ai pensé très fort aussi .
          Dans ces cas là, je crois peu au hasard ...😍

    4. Juni38
      Juni38 - jeu 27 Nov 25 à 23 h 05

      un bon match d'entrainement qui a permis de tester un dispositif interessant , à revoir contre une vraie adversité .
      Tessman en DC est plus rassurant qu'au milieu .
      Tyler Morton fluidifie énormément le jeu et est vraiment indispensable .
      Le pauvre Satriano continue à manger son pain noir , il a eu une demie occasion quand même ...

    5. j.f.ol
      j.f.ol - jeu 27 Nov 25 à 23 h 06

      Pour se rassurer avant nantes, ça ne pouvait pas être mieux !
      On est 1er, pas mal

    6. janot06
      janot06 - jeu 27 Nov 25 à 23 h 09

      Il fallait gagner, c'est fait.
      Je salue le triplé de Coco ( en avait-il réussi un dans sa carrière, je ne crois pas) ainsi que le 500 ème but lyonnais en compétition européenne.
      6 buts marqués, et toujours aucun de Satriano...
      Ce soir, L'OL est le leader de l'Europa League grâce à sa différence de buts, bravo.
      Mais que c'était faible en face !

    7. Juni38
      Juni38 - jeu 27 Nov 25 à 23 h 10

      nice s'est pris une branlée à porto 3-O
      ils sont bon derniers avec 5 défaites en 5 match
      Bravo franck Haise !

      1. j.f.ol
        j.f.ol - jeu 27 Nov 25 à 23 h 14

        Nice, chaque année, c'est la honte assurée comme l'OM en C1 (sauf cette saison)

    8. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 27 Nov 25 à 23 h 14

      Prochain match les Eagles, ils viennent d'en prendre 4 chez eux par Stuttgart. Voilà encore une occasion d'améliorer notre goal-average.

    9. Bidibulle
      Bidibulle - jeu 27 Nov 25 à 23 h 36

      Bon.pour le goal average, pour la confiance, pour le turn over, pour faire rentrer des jeunes.
      Bemol Satriano...sur 6 buts rien pour lui, meme pas une passe dé.
      Faut qu il s accroche.

      Ceci dit... franchement j ai pas souvenir d avoir jamais vu l'OL affronter un adversaire aussi faible en coupe d europe.
      On prend quand méme.

