L'OL se présentera avec Abner et Pavel Šulc dans le 11 face au Maccabi Tel-Aviv. Avec aussi potentiellement une défense à trois.
Changement de système pour l'OL ce jeudi ? C'est une possibilité puisque l'Olympique lyonnais pourrait ressortir un schéma à trois défenseurs centraux face au Maccabi Tel-Aviv pour cette 5e journée de Ligue Europa (21 heures). En effet, la présentation de la composition concoctée par Paulo Fonseca laisse à penser que les Rhodaniens se présenteront avec Moussa Niakhaté, Tanner Tessmann et Nicolas Tagliafico derrière.
Une ligne de trois qui protégera Rémy Descamps, le suppléant de Dominik Greif. Néanmoins, Ainsley Maitland-Niles pourrait également intégrer cette arrière-garde pour revenir à une organisation à quatre éléments. Tout cela sera à observer au coup d'envoi de ce duel important pour les coéquipiers de Corentin Tolisso, en quête d'une victoire depuis un mois. Le champion du monde sera bien présent dans l'entrejeu, tout comme Mathys de Carvalho et Tyler Morton.
Abner, la surprise du 11
En position d'ailier ou de meneur de jeu selon l'animation, Pavel Šulc réintégrera le 11. Abner évoluera lui sur une aile, mais avec plus ou moins de responsabilités défensives. Pas d'Afonso Moreira ou d'Adam Karabec donc. En pointe, Martin Satriano se voit offrir une nouvelle chance de faire mieux que ses précédentes apparitions.
Le 11 de l'OL : Descamps - Niakhaté, Tessmann, Tagliafico - Maitland-Niles, de Carvalho, Morton, Abner - Šulc, Tolisso - Satriano
Intéressant…Fonseca doit encore bricoler une équipe…espérons que cette fois les joueurs suivent…
Cette persistance à nous infliger Satriano à la pointe de l’attaque est très … comment dire… crispante.
Une mauvaise soirée se profile.🙄
Abner devant, attaquant ?
On jouera avec une défense à 3 5 2 avec Abner piston gauche , AMN piston droit, Satriano et Sulc devant
J'ai tellement hâte !
Un match historique dans un stade mythique, avec une ambiance de feu, et un suspens insoutenable ....😜
Bon, après Auxerre, je vais m'accrocher encore, et encore....
Courage.
épi, ALLEZ L'OL ! Parce qu'il le faut bien ! 💖🤨
Donc on a
Deux milieux de terrain en défense, un numéro 10 en ailier droit et un latéral gauche en ailier gauche (le dernier me gène moins)...
Et le bon vieux George, il veut pas jouer non plus ? Quitte à bricoler autant s'amuser...
Je sais pas plus si j'ai envie de regarder ce match....
L'image envoyée aux jeunes ? Genre ils auront quoi comme opportunités pour se développer?!
Y'a personne en defense et tu mets Tessman, Barisic il a un abonnement premium pour regarder le match des gradins ? En fait il jouera jamais.. je parle même pas des autres..
Ce coach bât tous les records.. il manquerait plus qu'il refasse un front à un arbitre et on serait au top