Abner lors d'OL - Strasbourg
Abner lors d’OL – Strasbourg (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

Maccabi Tel-Aviv - OL : Abner et Šulc titulaires, vers un changement de système ?

  • par Gwendal Chabas
  • 8 Commentaires

    • L'OL se présentera avec Abner et Pavel Šulc dans le 11 face au Maccabi Tel-Aviv. Avec aussi potentiellement une défense à trois.

    Changement de système pour l'OL ce jeudi ? C'est une possibilité puisque l'Olympique lyonnais pourrait ressortir un schéma à trois défenseurs centraux face au Maccabi Tel-Aviv pour cette 5e journée de Ligue Europa (21 heures). En effet, la présentation de la composition concoctée par Paulo Fonseca laisse à penser que les Rhodaniens se présenteront avec Moussa Niakhaté, Tanner Tessmann et Nicolas Tagliafico derrière.

    Une ligne de trois qui protégera Rémy Descamps, le suppléant de Dominik Greif. Néanmoins, Ainsley Maitland-Niles pourrait également intégrer cette arrière-garde pour revenir à une organisation à quatre éléments. Tout cela sera à observer au coup d'envoi de ce duel important pour les coéquipiers de Corentin Tolisso, en quête d'une victoire depuis un mois. Le champion du monde sera bien présent dans l'entrejeu, tout comme Mathys de Carvalho et Tyler Morton.

    Abner, la surprise du 11

    En position d'ailier ou de meneur de jeu selon l'animation, Pavel Šulc réintégrera le 11. Abner évoluera lui sur une aile, mais avec plus ou moins de responsabilités défensives. Pas d'Afonso Moreira ou d'Adam Karabec donc. En pointe, Martin Satriano se voit offrir une nouvelle chance de faire mieux que ses précédentes apparitions.

    Le 11 de l'OL : Descamps - Niakhaté, Tessmann, Tagliafico - Maitland-Niles, de Carvalho, Morton, Abner - Šulc, Tolisso - Satriano

    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL : chassé-croisé entre Jorge Maciel et Paulo Fonseca sur le banc
    8 commentaires
    1. Avatar
      Tigone - jeu 27 Nov 25 à 19 h 58

      Je demande de l'aide aux génies de l'informatique pour donner un lien, svp !

      La classe biberon va faire gagner l'OL en fin de match.

      Signaler
      1. Avatar
        Ahtmos - jeu 27 Nov 25 à 20 h 23

        Si t'as un vpn :
        http://www.rojadirecta.eu
        Il faut se connecter en dehors de France et y'a plusieurs liens qui marchent.

        Signaler
      2. Juni38
        Juni38 - jeu 27 Nov 25 à 20 h 36

        https://quelbut.help

        Signaler
    2. RBV
      RBV - jeu 27 Nov 25 à 20 h 15

      Intéressant…Fonseca doit encore bricoler une équipe…espérons que cette fois les joueurs suivent…

      Signaler
    3. Monark
      Monark - jeu 27 Nov 25 à 20 h 22

      Cette persistance à nous infliger Satriano à la pointe de l’attaque est très … comment dire… crispante.
      Une mauvaise soirée se profile.🙄

      Signaler
    4. Avatar
      Poupette38 - jeu 27 Nov 25 à 20 h 28

      Abner devant, attaquant ?
      On jouera avec une défense à 3 5 2 avec Abner piston gauche , AMN piston droit, Satriano et Sulc devant

      Signaler
    5. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - jeu 27 Nov 25 à 20 h 31

      J'ai tellement hâte !
      Un match historique dans un stade mythique, avec une ambiance de feu, et un suspens insoutenable ....😜
      Bon, après Auxerre, je vais m'accrocher encore, et encore....
      Courage.

      épi, ALLEZ L'OL ! Parce qu'il le faut bien ! 💖🤨

      Signaler
    6. Groot
      Groot - jeu 27 Nov 25 à 20 h 37

      Donc on a
      Deux milieux de terrain en défense, un numéro 10 en ailier droit et un latéral gauche en ailier gauche (le dernier me gène moins)...
      Et le bon vieux George, il veut pas jouer non plus ? Quitte à bricoler autant s'amuser...
      Je sais pas plus si j'ai envie de regarder ce match....

      L'image envoyée aux jeunes ? Genre ils auront quoi comme opportunités pour se développer?!
      Y'a personne en defense et tu mets Tessman, Barisic il a un abonnement premium pour regarder le match des gradins ? En fait il jouera jamais.. je parle même pas des autres..
      Ce coach bât tous les records.. il manquerait plus qu'il refasse un front à un arbitre et on serait au top

      Signaler

