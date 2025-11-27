L'OL se présentera avec Abner et Pavel Šulc dans le 11 face au Maccabi Tel-Aviv. Avec aussi potentiellement une défense à trois.

Changement de système pour l'OL ce jeudi ? C'est une possibilité puisque l'Olympique lyonnais pourrait ressortir un schéma à trois défenseurs centraux face au Maccabi Tel-Aviv pour cette 5e journée de Ligue Europa (21 heures). En effet, la présentation de la composition concoctée par Paulo Fonseca laisse à penser que les Rhodaniens se présenteront avec Moussa Niakhaté, Tanner Tessmann et Nicolas Tagliafico derrière.

Une ligne de trois qui protégera Rémy Descamps, le suppléant de Dominik Greif. Néanmoins, Ainsley Maitland-Niles pourrait également intégrer cette arrière-garde pour revenir à une organisation à quatre éléments. Tout cela sera à observer au coup d'envoi de ce duel important pour les coéquipiers de Corentin Tolisso, en quête d'une victoire depuis un mois. Le champion du monde sera bien présent dans l'entrejeu, tout comme Mathys de Carvalho et Tyler Morton.

Abner, la surprise du 11

En position d'ailier ou de meneur de jeu selon l'animation, Pavel Šulc réintégrera le 11. Abner évoluera lui sur une aile, mais avec plus ou moins de responsabilités défensives. Pas d'Afonso Moreira ou d'Adam Karabec donc. En pointe, Martin Satriano se voit offrir une nouvelle chance de faire mieux que ses précédentes apparitions.

Le 11 de l'OL : Descamps - Niakhaté, Tessmann, Tagliafico - Maitland-Niles, de Carvalho, Morton, Abner - Šulc, Tolisso - Satriano