Première confrontation entre le Maccabi Tel-Aviv et l'OL

Pour la première fois de leur histoire, l'OL et le Maccabi Tel-Aviv vont se rencontrer ce jeudi à 21 heures. Mais les Lyonnais ont déjà affronté deux clubs israéliens auparavant.

Depuis mercredi après-midi, l'OL est en Serbie. Pas de match face au Partizan ou l'Étoile Rouge, deux formations de Belgrade. Non, il doit affronter sur terrain neutre le Maccabi Tel-Aviv. Cette affiche aura lieu à la TSC Arena de Bačka Topola, dans le nord du pays, ce jeudi à 21 heures. Avec une particularité tout de même.

Plusieurs découvertes dans cette Ligue Europa

En effet, ce sera le premier duel de l'histoire entre les deux équipes. Les Lyonnais poursuivent donc leur découverte de nombreux clubs en cette saison 2025-2026 de Ligue Europa. Ils avaient déjà rencontré pour la première fois Utrecht (0-1), Salzbourg (2-0) et Bâle (2-0) au début de la compétition. Il en sera de même pour Go Ahead Eagles et les Young Boys lors des sixième et septième journées.

En revanche, il faut préciser que le club rhodanien a déjà défié à quatre reprises des formations israéliennes. En 2010, il s'est mesuré Hapoël Tel-Aviv au cours de la phase de poules de la Ligue des champions. Au bout, une victoire à l'extérieur (1-3) et à un nul à Gerland (2-2). En C3, il avait croisé deux fois la route du Kiryat Shmona au même stade de la compétition. Pour deux succès 4-3 et 2 à 0.