Actualités
Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
Moussa Niakhaté en discussion avec l’arbitre lors de Real Betis – OL (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Première confrontation entre le Maccabi Tel-Aviv et l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Pour la première fois de leur histoire, l'OL et le Maccabi Tel-Aviv vont se rencontrer ce jeudi à 21 heures. Mais les Lyonnais ont déjà affronté deux clubs israéliens auparavant.

    Depuis mercredi après-midi, l'OL est en Serbie. Pas de match face au Partizan ou l'Étoile Rouge, deux formations de Belgrade. Non, il doit affronter sur terrain neutre le Maccabi Tel-Aviv. Cette affiche aura lieu à la TSC Arena de Bačka Topola, dans le nord du pays, ce jeudi à 21 heures. Avec une particularité tout de même.

    Plusieurs découvertes dans cette Ligue Europa

    En effet, ce sera le premier duel de l'histoire entre les deux équipes. Les Lyonnais poursuivent donc leur découverte de nombreux clubs en cette saison 2025-2026 de Ligue Europa. Ils avaient déjà rencontré pour la première fois Utrecht (0-1), Salzbourg (2-0) et Bâle (2-0) au début de la compétition. Il en sera de même pour Go Ahead Eagles et les Young Boys lors des sixième et septième journées.

    En revanche, il faut préciser que le club rhodanien a déjà défié à quatre reprises des formations israéliennes. En 2010, il s'est mesuré Hapoël Tel-Aviv au cours de la phase de poules de la Ligue des champions. Au bout, une victoire à l'extérieur (1-3) et à un nul à Gerland (2-2). En C3, il avait croisé deux fois la route du Kiryat Shmona au même stade de la compétition. Pour deux succès 4-3 et 2 à 0.

    à lire également
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Maccabi Tel-Aviv - OL : nouvelle chance pour Satriano ?
    1 commentaire
    1. Avatar
      lekinslayer - jeu 27 Nov 25 à 11 h 56

      Pour rappel, pour nos 2 matchs contre le Kiryat Shmona notre arrière gauche c'était... Fabian Monzon.... il aura joué 12 matchs au total avec l'OL, pour 1 but.... contre eux justement

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Maccabi Tel-Aviv - OL : nouvelle chance pour Satriano ? 12:40
    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    Première confrontation entre le Maccabi Tel-Aviv et l'OL 11:50
    Le Maccabi Tel-Aviv face au "grand défi" de l'OL 11:00
    Adam Karabec lors d'OL - Salzbourg
    Mercato : Karabec serait "très heureux" de rester à l'OL 10:10
    Les joueurs de l'OL à l'échauffement contre le FC Bâle
    Maccabi Tel-Aviv - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:25
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Pour l'OL, une mauvaise spirale à casser face au Maccabi Tel-Aviv 08:40
    Le Maccabi Tel-Aviv face à l'OL avec la majorité de ses titulaires 08:00
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Angers
    OL - Nantes : un flocage spécial pour les 75 ans du club 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    OL : Louis-Jean suspendu deux matchs, Maciel absent à Lorient 26/11/25
    Tanner Tessmann lors d'Auxerre - OL
    Maccabi Tel Aviv - OL : Tessmann en défense centrale, Descamps dans le but 26/11/25
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    OL : encore une dizaine de jours d’absence pour Kluivert 26/11/25
    Chaîne YouTube TKYDG
    OL : abonnez-vous à notre chaîne YouTube 26/11/25
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    Maccabi Tel Aviv - OL : retour de Morton et Tagliafico, Hamdani enchaîne 26/11/25
    Florent Balmont et Jimmy Briand en formation pour le BEFF
    OL Académie :  Balmont en stage à Auxerre pour son BEFF 26/11/25
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : Zekovic et Di Nota avec les U16 français 26/11/25
    Korbin Albert (OL Lyonnes) à l'entraînement
    OL Lyonnes : seules Renard, Shrader et Belhadj sont restées à Décines 26/11/25
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    OL - commission de discipline : Louis-Jean et Maciel en visio depuis la Serbie 26/11/25
    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    Maccabi Tel Aviv - OL : Mata absent de l'entraînement, Greif bien présent 26/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut