Le parcage des supporters de l'OL à Lens
Le parcage des supporters de l’OL à Lens (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Maccabi Tel Aviv - OL : une centaine de courageux Lyonnais en Serbie

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Jeudi soir, l’OL affronte le Maccabi Tel Aviv à Backa Topola, en Serbie. Une petite centaine de supporters lyonnais fera le voyage pour soutenir les joueurs de Paulo Fonseca.

    Quand on aime, on ne compte pas. Il faut malgré tout sacrément du courage pour un tel déplacement. Jeudi soir, l’OL ne sera pas seul au stade de Backa Topola, en Serbie. Même dans ce périple, les supporters lyonnais répondront présents pour pousser les joueurs de Paulo Fonseca à aller chercher une quatrième victoire en Ligue Europa. Face au Maccabi Tel Aviv, une petite centaine de fans venus de Lyon devraient prendre place dans les gradin de la TSC Arena.

    Un long périple pour arriver à Backa Topola

    Une enceinte de 5 000 places mais qui sera très, très loin d’afficher complet. Même s’il joue à domicile sur le papier, le Maccabi est obligé d’évoluer sur un terrain neutre en raison du conflit qu’il se passe au Proche Orient et ne peut compter sur un soutien sans faille de ses supporters. Sans dire que l’OL jouera à la maison jeudi soir, les chants des Bad Gones et Lyon 1950 devraient largement se faire entendre à partir de 21h au moment du coup d’envoi. Un soutien nécessaire pour relancer une dynamique positive ?

    1 commentaire
    1. Avatar
      olgoneforever - mer 26 Nov 25 à 8 h 14

      Wahou... Fanas ou fadas ...Sacré déplacement ! s'ils vont certainement mettre l'ambiance il ne faudra pas déraper non plus !

      Signaler

