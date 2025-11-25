Invité de TKYDG lundi, Luís Dias connaît bien Paulo Fonseca. Cet ancien dirigeant du Sporting CP porte un regard globalement positif sur le travail de son compatriote à l'OL.

Auxerre, les jeunes et le football portugais. Voilà les trois thématiques qui ont animé le Tant qu'il y aura des Gones de lundi. En plus de revenir sur le nul de l'OL face à l'AJA dimanche (0-0) et d'évoquer les Gones du groupe professionnel, TKYDG a reçu deux représentants de la Football School Academy (FSA) : Ludovic Da Silva, son directeur, et Luís Dias, le coordinateur technique.

Ce dernier est un homme bien connu dans le monde du ballon rond. Diplômé de l'UEFA, il a passé plus de 20 ans au Sporting CP et son centre de formation renommé. D'abord entraîneur puis coordinateur technique, il a notamment vu passer Cristiano Ronaldo et Nani.

Une gestion de groupe différente de Lille

Très au fait de la carrière de Paulo Fonseca et de son fonctionnement, il note quelques différences par rapport au coach venu à Lille en 2022. "Lorsqu'on observe ses équipes, on voit des formations très bien organisées avec un système défensif et offensif. Il demande beaucoup de concentration à ses joueurs et s'appuie énormément sur l'équilibre. [...] Aujourd'hui, son expérience et sa gestion du groupe ne sont pas les mêmes que lorsqu'il est arrivé en France", a-t-il souligné.

Dans un contexte financier forcément pesant, Luís Dias estime que son compatriote fait de bonnes choses avec les septuples champions de France (2002-2008). "Il connaît très bien le championnat français, ce n'est pas la première fois qu'il y travaille. L'Olympique lyonnais a eu des problèmes financiers que tout le monde connaît, ce qui a offert des opportunités pour des jeunes joueurs. Ce sont de bons footballeurs, mais ils n'ont pas beaucoup d'expérience de la Ligue 1. Le classement (7e) aujourd'hui pour moi est très positif", affirme celui qui est aussi sur le banc des U12 de la FSA.

"On peut imaginer une grande saison pour l'OL"

Il se montre d'ailleurs assez positif pour la suite. "Selon moi, Paulo Fonseca a actuellement deux missions. Récupérer l'équipe après les soucis rencontrés l'été passé, et valoriser certains éléments qui n'étaient pas très cotés. Je pense qu'à la fin, on peut imaginer une grande saison pour l'OL", prévoit-il. Pour cela, il faudra que le Portugais et ses troupes sortent de l'impasse dans laquelle ils se trouvent présentement.