Paulo Fonseca
Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL

Le programme de l'OL avant d'affronter le Maccabi Tel Aviv

  • par Gwendal Chabas

    • Dernier entraînement à Décines mercredi, retour tôt le matin à Lyon... L'OL aura un programme chargé cette semaine avec le match face au Maccabi Tel Aviv jeudi soir.

    Déjà éprouvés par l'enchaînement de 7 affiches en 23 jours avant la trêve internationale, les organismes des Lyonnais ne souffleront pas cette semaine. Pour les joueurs sur pied, une séance légère a eu lieu lundi. Elle a permis de garder en rythme les footballeurs ayant peu ou pas joué dimanche à Auxerre (0-0). Ce mardi, la préparation de la confrontation face au Maccabi Tel Aviv a véritablement commencé, dans l'optique de la rencontre de jeudi en Ligue Europa (21 heures).

    L'OL aura une vraie séance pour préparer Nantes

    Mercredi, Paulo Fonseca et son staff prévoient un ultime entraînement à Décines, avant de s'envoler dans l'après-midi pour la Serbie. En effet, la partie se disputera à Bačka Topola, dans le nord du pays. Ils auront alors encaissé deux heures de vol plus un voyage de deux heures en bus. La traditionnelle conférence de presse avant les matchs doit commencer à 19h30.

    Après le duel contre les Israéliens, les Rhodaniens rentreront directement en France. Ils seront de retour très tôt le vendredi matin, à un peu plus de 48 heures de recevoir le FC Nantes. Cette opposition face aux Nantais comptera pour la 14e journée de Ligue 1. Elle clôturera le week-end football à partir de 20h45 dimanche.

    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    OL : "Les équipes de Fonseca sont bien organisées", juge Luís Dias, ancien du Sporting CP

