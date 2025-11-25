Actualités
Abdelatif Kherradji au sifflet d'OL - Nantes dimanche soir

  • par Gwendal Chabas

    • Une quasi-nouveauté pour l'OL face à Nantes. Pour la deuxième fois seulement de sa carrière, Abdelatif Kherradji dirigera une rencontre des Lyonnais. Rendez-vous à Décines dimanche à 20h45.

    Avec son passif en Ligue 1, l'OL voit régulièrement revenir les mêmes noms au niveau de l'arbitrage. Mais dimanche, c'est un officiel un peu moins connu qui croisera son chemin lors de la 14e journée de championnat. Dimanche, les Rhodaniens accueilleront le FC Nantes à 20h45, en clôture du week-end. Aux commandes de cette partie, nous retrouverons Abdelatif Kherradji.

    À 40 ans, il officiera pour la deuxième fois seulement de sa carrière lors d'une rencontre des Lyonnais. La dernière fois, c'était en octobre 2024, durant la large victoire au Havre (0-4). Un bon souvenir donc, même si depuis, les temps ont bien changé avec, notamment, un nouvel entraîneur.

    L'OL en quête d'une victoire

    Dans sa mission, monsieur Kherradji comptera sur ses assistants sur la touche pour l'aider. Des postes occupés par Ludovic Reys et Aurélien Drouet. Élément très important, la Var reviendra au duo Marc Bollengier - Dominique Julien. Le quatrième arbitre pour cette affiche sera Pierre Gaillouste.

    Concernant le contexte du match, l'OL sera à la recherche d'un succès qui le fuit jusqu'à présent depuis le 26 octobre. Il aura une première opportunité de mettre un terme à cette disette jeudi contre le Maccabi Tel-Aviv en Ligue Europa. Mais en Ligue 1 aussi, les coéquipiers de Corentin Tolisso seraient bien inspirés de faire tourner la dynamique en leur faveur.

