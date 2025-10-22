L’OL célèbrera ses 75 ans contre Nantes le 30 novembre

Initialement prévues en août, les célébrations du 75e anniversaire de l’OL ont été décalées de quelques mois. Elles se tiendront le 30 novembre prochain pour la venue du FC Nantes à Décines.

Au moment de la reprise de l’association OL Légendes au printemps dernier, Laurent Prud’homme, alors directeur général du club, avait fait quelques annonces concernant les 75 ans de l’OL. Les célébrations allaient être découpées en deux temps. Un premier lors du dernier match de la saison passée face à Angers avec le maillot collector, qui s’était arraché comme des petits pains. Puis un deuxième en cette saison 2025-2026. La volonté était de recevoir pour la 3e journée de Ligue 1 fin août afin de créer un évènement festif autour de la date anniversaire. Finalement, la venue de l’OM le 31 août avait surtout donné lieu à un hommage appuyé à Bernard Lacombe, décédé en juin dernier.

Un lever de rideau avec OL Légendes ?

Les deuxièmes célébrations ont donc été repoussées et la question était de savoir quand cet anniversaire allait être fêté au Parc OL. Nous en avons désormais la date puisque le match entre l’OL et le FC Nantes a été désigné comme "match anniversaire" par le club. Le 30 novembre prochain, c’est donc un moment festif qui risque de se tenir à Décines. Si le match de Ligue 1 est fixé à 20h45 et devrait permettre aux groupes de supporters de rendre hommage à Anthony Lopes, les festivités devraient commencer bien plus tôt. En avril dernier, il avait notamment été question d’un match en lever de rideau avec l’OL Légendes.