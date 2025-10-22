Actualités
Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
Ruben Kluivert lors d’OL – Metz (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Après Nice - OL, Fonseca a eu une discussion avec Kluivert

  • par David Hernandez

    • Loin d’être souverain à Nice, Ruben Kluivert a cristallisé les critiques suite au revers de l’OL. S’il l’a défendu médiatiquement, Paulo Fonseca a avoué avoir eu une discussion avec le Néerlandais pour lui faire remonter la pente.

    Payera-t-il son mauvais match à Nice ou au contraire Paulo Fonseca cherchera-t-il à le remettre tout de suite dans le bain ? Ce mercredi, l’entraîneur portugais n’a pas souhaité donner d’indications sur son onze pour affronter le FC Bâle. Néanmoins, il a confié qu’il ferait quelques rotations, comme à chaque match de Ligue Europa. Ruben Kluivert fera-t-il partie des éléments qui iront prendre place sur le banc après avoir été titulaires samedi dernier ? Si l’on se réfère à la défense centrale, la réponse sera oui. Le retour de la doublette Niakhaté - Mata est attendu. Mais il reste encore la possibilité de voir le Néerlandais à droite, comme ce fut le cas à Utrecht et le RB Salzbourg.

    "Il doit améliorer son agressivité défensive"

    Quoi qu’il en soit, le défenseur sait qu’il sera désormais attendu à la moindre de ses sorties. Déjà peu à son avantage à ses débuts, Kluivert a touché le fond à Nice. Il a logiquement pris une vague de critiques. Paulo Fonseca est venu à son secours ce mercredi en conférence de presse. "Je pense que tout le monde a parlé de Ruben. C'est vrai qu'il n'était pas bien, mais il a fait d'autres matchs, et peut-être des matchs plus difficiles, où il a joué très bien."

    Pointé du doigt, l’ancien de Casa Pia peut compter sur son coach avec qui il a eu une discussion en début de semaine. "J'ai parlé avec Ruben. Il a toutes les conditions pour être un bon défenseur central. Il est rapide, il a de bonnes décisions, il anticipe les situations. Mais, il doit améliorer l'agressivité défensive sur les duels. Il doit améliorer l’agressivité."

    Avec les absences à venir de Mata et Niakhaté pour la CAN, Ruben Kluivert a tout intérêt à vite remonter la pente.

    à lire également
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Sulc (OL) : "Je déteste perdre"

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    Après Nice - OL, Fonseca a eu une discussion avec Kluivert 17:20
    Malick Fofana lors du match OL - Nantes
    L’OL célèbrera ses 75 ans contre Nantes le 30 novembre 16:30
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Sulc (OL) : "Je déteste perdre" 15:40
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca continue de voir un OL "qui joue avec son identité" 14:50
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL : comme Hateboer, Ghezzal ne pourra plus jouer en Ligue Europa jusqu'en janvier 13:50
    Ainsley Maitland-Niles penalty face à Nice
    Nice - OL : le penalty accordé aux Lyonnais était valable 13:15
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL - FC Bâle : un groupe lyonnais au complet 12:00
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    OL - FC Bâle : 35 000 spectateurs attendus jeudi soir 11:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters FC Bâle
    OL - FC Bâle : un déplacement encadré pour les supporters suisses 10:15
    Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
    3 défaites de suite pour l'OL ? Ce serait une première depuis presque 2 ans 09:15
    Marina Ferrari, ministre des Sports
    La ministre des Sports a rendu visite à l’OL Lyonnes 08:15
    Nicolas Tagliafico lors de Montpellier - OL
    Ligue 1 : en 2025, l'OL a parfois fait le spectacle 07:30
    TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 20 octobre en podcast  21/10/25
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Ligue Europa : premier rendez-vous officiel entre l’OL et Bâle  21/10/25
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Pavel Šulc et Afonso Moreira, les jokers lyonnais 21/10/25
    Alejandro Gomes Rodriguez lors du match de la réserve de l'OL face à Hauts-Lyonnais
    OL : Alejandro Gomes Rodríguez sera absent en novembre 21/10/25
    Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
    OL : Rémi Himbert participera au Mondial avec la France U18 21/10/25
    Eric Wattellier
    Eric Wattellier pour arbitrer le match OL - Strasbourg 21/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut