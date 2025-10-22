Après Nice - OL, Fonseca a eu une discussion avec Kluivert

Loin d’être souverain à Nice, Ruben Kluivert a cristallisé les critiques suite au revers de l’OL. S’il l’a défendu médiatiquement, Paulo Fonseca a avoué avoir eu une discussion avec le Néerlandais pour lui faire remonter la pente.

Payera-t-il son mauvais match à Nice ou au contraire Paulo Fonseca cherchera-t-il à le remettre tout de suite dans le bain ? Ce mercredi, l’entraîneur portugais n’a pas souhaité donner d’indications sur son onze pour affronter le FC Bâle. Néanmoins, il a confié qu’il ferait quelques rotations, comme à chaque match de Ligue Europa. Ruben Kluivert fera-t-il partie des éléments qui iront prendre place sur le banc après avoir été titulaires samedi dernier ? Si l’on se réfère à la défense centrale, la réponse sera oui. Le retour de la doublette Niakhaté - Mata est attendu. Mais il reste encore la possibilité de voir le Néerlandais à droite, comme ce fut le cas à Utrecht et le RB Salzbourg.

"Il doit améliorer son agressivité défensive"

Quoi qu’il en soit, le défenseur sait qu’il sera désormais attendu à la moindre de ses sorties. Déjà peu à son avantage à ses débuts, Kluivert a touché le fond à Nice. Il a logiquement pris une vague de critiques. Paulo Fonseca est venu à son secours ce mercredi en conférence de presse. "Je pense que tout le monde a parlé de Ruben. C'est vrai qu'il n'était pas bien, mais il a fait d'autres matchs, et peut-être des matchs plus difficiles, où il a joué très bien."

Pointé du doigt, l’ancien de Casa Pia peut compter sur son coach avec qui il a eu une discussion en début de semaine. "J'ai parlé avec Ruben. Il a toutes les conditions pour être un bon défenseur central. Il est rapide, il a de bonnes décisions, il anticipe les situations. Mais, il doit améliorer l'agressivité défensive sur les duels. Il doit améliorer l’agressivité."

Avec les absences à venir de Mata et Niakhaté pour la CAN, Ruben Kluivert a tout intérêt à vite remonter la pente.