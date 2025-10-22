OL - FC Bâle : un groupe lyonnais au complet

Ce jeudi, Paulo Fonseca devrait une nouvelle fois compter sur un groupe au complet pour OL - FC Bâle. Même s’il n’est pas qualifié, Hans Hateboer était présent à l’entraînement collectif ce mercredi.

Après le revers à Nice, l’OL veut vite rebondir et une semaine intense l’attend. Avec les venues du FC Bâle et de Strasbourg en l’espace de quatre jours, les Lyonnais sont à un premier tournant de leur saison. Il faudra le gérer du mieux possible afin de ne pas tomber dans une spirale négative, suite aux deux défaites de suite enregistrées contre Toulouse et sur la Côte d’Azur. De retour sur le banc ce jeudi en Ligue Europa, Paulo Fonseca va pouvoir compter sur un groupe au complet. Enfin, cela ne veut pas dire que les blessés de longue date sont déjà de retour. Orel Mangala et Ernest Nuamah sont toujours en marge du groupe et n’ont pas participé à la séance collective de ce mercredi.

Hateboer non qualifié

Ils n’étaient pas les seuls puisque Téo Barisic manquait également à l’appel. Quand Nicolas Puydebois appelait de ses vœux à voir le Croate intégrer un peu plus la rotation, notamment à droite de la défense, le consultant de "Tant qu’il y aura des Gones" va devoir patienter. Jeudi soir, Ruben Kluivert devrait donc être une nouvelle fois la solution de rechange derrière Ainsley Maitland-Niles. S’il a participé à la séance du jour, Hans Hateboer doit encore patienter quelques jours avant de pouvoir espérer faire ses débuts avec l’OL. Non-qualifié pour cette phase de ligue, le Néerlandais doit se contenter de la Ligue 1 jusqu’aux phases finales de la Ligue Europa, comme le veut le règlement UEFA.