De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
De Carvalho, Molebe et Merah lors d’OL – Angers (@OL )

OL : se servir de la Ligue Europa pour lancer les jeunes ? Un grand oui pour Nicolas Puydebois

  par Gwendal Chabas
  3 Commentaires

    • Paulo Fonseca doit-il davantage faire confiance aux jeunes joueurs lors des matchs de Ligue Europa ? Notre consultant Nicolas Puydebois aimerait en tout cas que cette compétition serve à leur éclosion.

    Avec l'enchaînement qui attend les Lyonnais ces prochaines semaines, Paulo Fonseca ouvrira-t-il un peu plus sa rotation ? C'est toute la question, alors que les deux dernières défaites contre Toulouse (1-2) et Nice (3-2) ont assombri le bon début de saison de l'OL. Jusqu'ici, l'entraîneur portugais a fait appel à 20 joueurs (plus Saël Kumbedi et Georges Mikautadze, partis depuis). Dont quelques jeunes, qui ont eu leur chance, et qui ont globalement su la saisir.

    Maintenant, les coéquipiers de Corentin Tolisso sont plongés dans une intense série de sept rencontres en trois semaines. Alors qu'il doit ménager les organismes de ses cadres, le technicien rhodanien se tournera-t-il vers la "classe biberon" ? Ce qui pourrait révéler d'autres options dans un effectif réduit.

    Quid de Barišić, Molebe et Gomes Rodríguez

    C'est en tout cas ce souhaiterait Nicolas Puydebois. "J'aimerais qu'on les voit davantage, a confié notre consultant dans Tant qu'il y aura des Gones. Mathys De Carvalho sur quelques apparitions et il a été bon. Il peut devenir une réelle alternative au milieu. Khalis Merah également, en 10, à la place de Corentin Tolisso ou de Pavel Šulc, pour apporter du dynamisme et de la qualité technique. J'apprécierais aussi voir Téo Barišić, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodríguez pour me faire un avis plus complet."

    L'idée serait surtout de les lancer en coupe d'Europe, avec de vraies minutes. D'autant plus que les deux succès acquis jusqu'à là donnent de la latitude au staff dans cette compétition. "A-t-il les opportunités pour les faire jouer ? Je pense qu'avec les résultats obtenus jusqu'ici en Ligue Europa, il peut se permettre, sur un match ou deux à venir, de les essayer. Sans pour autant les griller, nuançait l'ancien gardien triple champion de France (2003-2005). En championnat, c'est différent, c'est le pain quotidien, il faut mettre le 11 titulaire pour performer. Et dès que deux ou trois éléments ne sont pas là, l'équipe est un peu plus bancale."

    Eric Wattellier
    Eric Wattellier pour arbitrer le match OL - Strasbourg
    3 commentaires
    Juni38
      Juni38 - mar 21 Oct 25 à 13 h 35

      100% d'accord

    Toitoi
      Toitoi - mar 21 Oct 25 à 13 h 57

      L'entraîneur a décidé de faire tourner en championnat face à Nice, donc si ce n'est pas pour jouer à fond la Ligue Europa jeudi, je ne comprends pas.

      1. Avatar
        BadGone91 - mar 21 Oct 25 à 14 h 31

        C'était surtout pour faire souffler ceux qui avaient beaucoup voyagé durant la trêve, en prévision d'un calendrier très chargé.

        Il a donc fait tourné 3 joueurs, qui joueront surement ce jeudi, mais attention, parce que 3 jours plus tard on joue contre une très belle équipe de Strasbourg. On aura besoin de toutes les forces vives.

        Je pense donc qu'il va quand même faire jouer les jeunes comme Merah et De Carvalho ce jeudi (pour moi Merah mérite plutôt une place de titulaire en L1 mais bon...).

        Il va peut-être en profiter pour faire sortir Satriano du 11 s'il le veut pour dimanche, ou pas, s'il veut consolider le milieu de terrain.

        En tout cas, le "on prends les matchs les uns après les autres, sans penser à celui qui arrive 3j plus tard", c'est totalement faux.

        Ce qui est cool c'est que Strasbourg va aussi jouer ce jeudi, par contre ils ont un effectif beaucoup plus qualitatif et quantitatif (trop même) que nous.

