L'OL chute encore... Un effectif trop juste ?

Deux jours après la défaite de l'OL à Nice, "Tant qu'il y aura des Gones" est revenu sur ce revers. L'occasion pour l'équipe de TKYDG de se questionner sur les signaux alarmants visibles lors de cette rencontre.

La tête des mauvais jours. Ce lundi soir, sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones", Nicolas Puydebois et Enzo Reale étaient un peu chafouins au moment de parler de la deuxième défaite consécutive de l'OL sur la pelouse de Nice. Après Toulouse avant la trêve internationale, les joueurs de Paulo Fonseca n'ont pas donné l'impression d'avoir retenu la leçon d'il y a quinze jours. Si les Lyonnais ont été largement dominateurs dans le sud de la France, Nice a profité des errements défensifs, symbolisés notamment par Ruben Kluivert et Ainsley Maitland-Niles.

Il a forcément été question de ces prestations individuelles mais aussi de ce déficit collectif qui touche l'OL depuis quelques matchs. Sans Nicolas Tagliafico, Moussa Niakhaté et Tanner Tessmann au coup d'envoi, le gap entre les titulaires habituels et les remplaçants n'a jamais semblé aussi grand. L'OL est-il finalement en train de rentrer dans le rang ?