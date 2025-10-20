L'OL chute encore... Un effectif trop juste ?

  • par David Hernandez

    • Deux jours après la défaite de l'OL à Nice, "Tant qu'il y aura des Gones" est revenu sur ce revers. L'occasion pour l'équipe de TKYDG de se questionner sur les signaux alarmants visibles lors de cette rencontre.

    La tête des mauvais jours. Ce lundi soir, sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones", Nicolas Puydebois et Enzo Reale étaient un peu chafouins au moment de parler de la deuxième défaite consécutive de l'OL sur la pelouse de Nice. Après Toulouse avant la trêve internationale, les joueurs de Paulo Fonseca n'ont pas donné l'impression d'avoir retenu la leçon d'il y a quinze jours. Si les Lyonnais ont été largement dominateurs dans le sud de la France, Nice a profité des errements défensifs, symbolisés notamment par Ruben Kluivert et Ainsley Maitland-Niles.

    Il a forcément été question de ces prestations individuelles mais aussi de ce déficit collectif qui touche l'OL depuis quelques matchs. Sans Nicolas Tagliafico, Moussa Niakhaté et Tanner Tessmann au coup d'envoi, le gap entre les titulaires habituels et les remplaçants n'a jamais semblé aussi grand. L'OL est-il finalement en train de rentrer dans le rang ?

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Miniature TKYDG 20 10 2025
    L'OL chute encore... Un effectif trop juste ? 18:55
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Ligue 1 : avec 30 changements, l’OL n’a pas le bonnet d’âne mais presque 18:00
    La banderole représentant Aulas et Lacombe dans le 7e arrondissement de Lyon.
    Une affiche représentant Aulas et Lacombe crée la zizanie à Lyon 17:10
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL - Ligue Europa : Hateboer devra patienter jusqu’à janvier 16:20
    Le onze de l'équipe de France contre les Samoa
    Coupe du monde U17 : débuts réussis pour les Bleuettes de l’OL Lyonnes 15:33
    Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
    Ligue 1 : avec son doublé, Sulc devient le meilleur buteur de l’OL 14:40
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Fan de Xabi Alonso, Morton révèle une anecdote sur son mercato 13:48
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    La stat peu flatteuse de Ruben Kluivert avec l'OL en Ligue 1 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes : le programme des internationales lyonnaises 11:00
    Melvin Bard, buteur lors de Nice - OL
    Nice - OL (3-2) : Bard perpétue la tradition des anciens buteurs 10:15
    Anciens OL : que deviennent les hommes forts de Rémi Garde ? 09:54
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Pour la première fois, l'OL a cédé avant son adversaire 09:30
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi (19h) 08:45
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    A Nice, l’OL n’a pas eu cette attitude de mort de faim 08:00
    Paul Akouokou, milieu de l'OL
    Prêté par l’OL, Akouokou craque à Saragosse 07:30
    Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
    Michele Kang, la méthode d’une pionnière 06:03
    Nice - OL, quand l'histoire se répète 19/10/25
    Malick Fofana lors d'OL - Lens
    L'OL reste dans le top 5 de Ligue 1, mais perd une place 19/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut